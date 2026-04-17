Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 15:06
Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία
Νάουσα: Το «πείραμα» που μπορεί να αλλάξει τα πάντα – Ο Δήμαρχος μιλάει στο in
Αυτοδιοίκηση 17 Απριλίου 2026, 15:40

Το Νήμα της Κοινωνικής Ευημερίας για τον τόπο του επιχειρεί να ξετυλίξει ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης.

Χρήστος Ράπτης
Για την δημογραφική συρρίκνωση της περιοχής και για το μεγάλο και φιλόδοξο Σχέδιο «Νήμα» μίλησε στο in ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης. Ένα σχέδιο που αποκαλύπτει σε όλο του το εύρος, πως αιρετά στελέχη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ζούνε μόνο την καθημερινότητα αλλά επιχειρούν να την διαμορφώσουν προς όφελος των τοπικών τους κοινωνιών.

Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την εφαρμογή του μέτρου κοινωνικής πολιτικής «Ενίσχυση Οικογενειών», με στόχο τη στήριξη των δημοτών που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο και αποκτούν παιδιά.

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας βρίσκεται στη ζώνη υψηλής δημογραφικής διακινδύνευσης, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Η υπογεννητικότητα, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή γήρανση, επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα και δυσχεραίνει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Παράλληλα, το πρόβλημα συνδέεται με παράγοντες όπως η οικονομική δυσχέρεια, η ελλιπής στήριξη των οικογενειών και ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Το μέτρο, όπως προσθέτει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος, προβλέπει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ύψους 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

10% λιγότερος πληθυσμός

«Η μείωση του πληθυσμού είναι δεδομένη. Περίπου 10% λιγότερος πληθυσμός σε σχέση με την απογραφή του 2011 καταγράφηκε στην αντίστοιχη του 2021. Είμαστε περίπου 30.550 άνθρωποι σήμερα στην Νάουσα» δηλώνει στο in ο Δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης και προσθέτει:

«Αυτό είναι συνέπεια αρκετών παραγόντων πέρα των μειώσεων στις γεννήσεις. Οφείλεται επίσης στην ένταση της οικονομικής κρίσης που τα «απόνερα» της ακολουθούν και την επόμενη δεκαετία και οδήγησε πολλούς ανθρώπους να απομακρυνθούν από την Περιφέρεια.

Πολύ σημαντικό φυσικά κομμάτι είναι και η μείωση στις γεννήσεις. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι με την πάροδο των ετών το πρόβλημα επιτείνεται αντί να λύνεται. Για αυτό δίνουμε και αυτό το επίδομα στις νέες οικογένειες.

Το πρώτο μας μέλημα είναι να νιώθουν οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν οικογένεια ότι υπάρχει ένας θεσμός που είναι εκεί κοντά τους στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.

Ο Δήμος μας όπως ξέρετε στηρίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Και υπάρχει τεράστια ανησυχία μεταξύ των αγροτών. Διότι η γη είναι κάτι απρόβλεπτο. Μια χρονιά κακών καιρικών συνθηκών μπορεί να καταστρέψει την παραγωγή. Επίσης, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι έχει απαξιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η προσπάθεια και ο κόπος των γεωργών, όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή την τιμή που λαμβάνουν για τα προϊόντα τους.

Ο κόσμος συνολικά δεν αισθάνεται ότι ζει σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον».

Το Νήμα της Ευημερίας

«Ετοιμάζουμε ένα πολύ μεγάλο και πρωτοποριακό εγχείρημα που το ονομάζουμε «Νήμα» δήλωσε αποκλειστικά στο in ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας κ. Νίκος Κουτσογιάννης. «Είναι ένα ολιστικό σχέδιο που έρχεται με μια σειρά παρεμβάσεων σε ένα κοινό χώρο να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. Είναι μια μορφή σύγχρονου αστικού κοινοτισμού ή αλλιώς ως ένα κοινωνικο-οικονομικό πείραμα το οποίο έρχεται να δομήσει και να στηρίξει την ανάπτυξης της περιοχής μέσα από δράσεις που μεταξύ άλλων δημιουργούν τάση ανάσχεσης της δημογραφικής συρρίκνωσης. Είναι ένα σχέδιο για το οποίο αναζητούμε χρηματοδότηση ακόμη και μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε το συντομότερο χρονικό διάστημα»

Προς τιμήν του ο Δήμαρχος δηλώνει στο in: «Είναι ένα εγχείρημα με στοιχεία κοινωνικού πειράματος όπως προανέφερα. Δεν είναι βέβαιη η επιτυχία του. Ωστόσο αξίζει να υλοποιηθεί και αν επιτύχει αυτό που σχεδιάζουμε τότε αλλάζει όλο το μέλλον του τόπου. Αν επιτύχει θα καταστήσει την χώρα ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς στις καλές πρακτικές. Να χτίσουμε το μέλλον της χώρας σε μια νέα βάση.

Η Αρχή του Νήματος όπως περιγράφεται:

Ολιστικό Σχέδιο Αναγέννησης της Ελληνικής Περιφέρειας μέσω της Αξιοποίησης και Επανάχρησης πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος εντός του αστικού ιστού της πόλης της Νάουσας

Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Στρατηγικό Πλαίσιο και Ρόλος του Έργου

Το προτεινόμενο έργο με τον συμβολικό τίτλο «Νήμα», φιλοδοξεί να πιάσει το νήμα της ανάπτυξης από εκεί που σταμάτησε πριν από τριάντα έτη με την κατάρρευση της κλωστοϋφαντουργίας και αποτελεί κομβικό τμήμα του ολιστικού στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ο οποίος στοχεύει στην ανακοπή της δημογραφικής συρρίκνωσης, στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, στην προσέλκυση και παραμονή ανθρώπινου κεφαλαίου και στην αξιοποίηση της βιομηχανικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η φιλοσοφία του σχεδίου βασίζεται στη δημιουργία σύγχρονου αστικού κοινοτισμού, δηλαδή δημιουργία «κοινότητας μέσα στην κοινότητα» με την ανάπτυξη
δεσμών αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης μεταξύ των πολιτών.

Η Νάουσα μπορεί να αποτελέσει πιλοτικό παράδειγμα ευρωπαϊκής περιφερειακής πόλης που απαντά στη δημογραφική κατάρρευση όχι μόνο με οικονομικά μέτρα, αλλά με εκ νέου ενεργοποίηση του κοινωνικού ιστού. Η δημιουργία «κοινότητας μέσα στην κοινότητα» λειτουργεί ως καταλύτης κοινωνικής ένταξης, συλλογικής ταυτότητας και βιώσιμης αστικής αναγέννησης.

Το έργο δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη κτιριακή ανακαίνιση ή ως αποσπασματική επένδυση υποδομής. Αντιθέτως, συγκροτείται ως ολιστικός χωρικός και λειτουργικός κόμβος εφαρμογής δημόσιων πολιτικών, εντός του οποίου διασυνδέονται οργανικά η έρευνα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, η κοινωνική συνοχή, η κατοικία, η ενεργειακή μετάβαση και η κυκλική οικονομία.

Με τον τρόπο αυτό, το έργο λειτουργεί ως βασικό εργαλείο υλοποίησης του συνολικού αναπτυξιακού οράματος του Δήμου, με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη
περιφερειακή ανάπτυξη και στη δημιουργία ανθεκτικών τοπικών οικοσυστημάτων.

Το έργο αφορά ιδιόκτητο βιομηχανικό συγκρότημα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, συνολικής δομημένης επιφάνειας 13.000 τ.μ., με δυνατότητα πρόσθετης
δόμησης 1.500 τ.μ., εντός οικοπέδου συνολικής έκτασης 22.000 τ.μ.

Το ακίνητο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλης και σε μικρή απόσταση από το διοικητικό και εμπορικό κέντρο, γεγονός που ενισχύει τη λειτουργική του ενσωμάτωση στην καθημερινή ζωή της Νάουσας.

Η συνάντηση με την Δόμνα Μιχαηλίδου

Πριν λίγο καιρό, συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, κα Δόμνα Μιχαηλίδου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος κ. Νίκος Κουτσογιάννης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, όπως είχε ανακοινώσει τότε ο Δήμος,  «ο Δήμαρχος παρουσίασε στην Υπουργό το πλαίσιο παρεμβάσεων «Νήμα» που αποτελεί ένα ολιστικό σχέδιο για την αναγέννηση της Νάουσας μέσω της αποκατάστασης και επανάχρησης πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος εντός του αστικού ιστού και αιτήθηκε τη συνδρομή του Υπουργείου στην υλοποίηση του ως μιας πρότυπης εθνικής πολιτικής για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας».

