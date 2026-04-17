magazin
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
17 Απριλίου 2026, 19:40

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Spotlight

Η Σάρα Φέργκιουσον επανεμφανίζεται στο προσκήνιο έπειτα από μήνες σιωπής, την ώρα που η υπόθεση του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις. Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις αυστριακές Άλπεις, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και το βάρος των εξελίξεων.

Μακριά από τα φώτα – η «απόδραση» στις Άλπεις

Σύμφωνα με τη The Sun, η 66χρονη βρίσκεται σε ορεινή περιοχή της Αυστρίας, επιλέγοντας να κρατήσει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Φωτογραφίες τη δείχνουν έξω από ένα σκούρο βαν, με casual εμφάνιση: μπλε μπουφάν, σκούρο παντελόνι, λευκό καπέλο και μια τιρκουάζ τσάντα.

Πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή απομόνωσης. «Είναι ένα ήσυχο, πανέμορφο μέρος – ιδανικό για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα όταν η πίεση μεγαλώνει», σημείωσε χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον της.

Παρατεταμένη απουσία από τη δημόσια ζωή

Η Φέργκιουσον είχε ήδη αποτραβηχτεί από τις δημόσιες εμφανίσεις εδώ και μήνες. Η τελευταία φορά που εθεάθη επίσημα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025, στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ, στο πλευρό του Άντριου.

Αν και βρέθηκε στη βάφτιση της εγγονής της, Αθηνά Μαπέλι Μότσι, τον Δεκέμβριο, δεν φωτογραφήθηκε, ενώ απείχε ακόμη και από τη μικρή δεξίωση που ακολούθησε. Από τότε, κυκλοφορούσαν αντικρουόμενες πληροφορίες για τις μετακινήσεις της — από την Ελβετία μέχρι την Ιρλανδία και σπίτια φίλων ανά την Ευρώπη.

Η ζωή μετά την «έξωση» και η αναζήτηση νέας αρχής

Η απομάκρυνση του Άντριου από τα βασιλικά του καθήκοντα και η αφαίρεση των τίτλων του από τον βασιλιά Κάρολο άλλαξαν ριζικά τις ισορροπίες. Το πρώην ζευγάρι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Royal Lodge, την κατοικία όπου ζούσαν για χρόνια.

Ο Άντριου μετακόμισε στο Σάντρινγκαμ, ενώ η Φέργκιουσον φαίνεται να εξετάζει τα επόμενα βήματά της, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη μόνιμη κατοικία της. Πηγές επιμένουν ότι σκοπεύει να κινηθεί αυτόνομα και να «χτίσει» μια νέα καθημερινότητα, χωρίς εξαρτήσεις.

Η σκιά της σύλληψης και οι εξελίξεις

Η σύλληψη του Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου —με κατηγορίες που σχετίζονται με κατάχρηση δημόσιου αξιώματος— αποτέλεσε καμπή για την οικογένεια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ισχυρισμούς ότι είχε διαρρεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν, στο διάστημα που ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα στοιχεία προέκυψαν από τους πρόσφατους φακέλους Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ των δύο ανδρών. Στο ίδιο υλικό φέρεται να καταγράφεται και επαφή της Φέργκιουσον με τον Έπσταϊν, παρά τους ισχυρισμούς ότι είχε διακόψει κάθε σχέση.

Ο Άντριου, που αρνείται κάθε παρανομία, κρατήθηκε για περίπου 11 ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος, ενώ το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές.

«Δεν είναι κάτι που θα περάσει εύκολα»

Για τη Φέργκιουσον, οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο βάρος. Άνθρωποι από το περιβάλλον της περιγράφουν μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη από προηγούμενες κρίσεις που είχε αντιμετωπίσει.

«Πάντα πίστευε ότι μπορεί να επιστρέψει», λέει χαρακτηριστικά μία πηγή. «Αυτή τη φορά όμως, δεν είναι κάτι που απλώς θα ξεχαστεί».

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει μόνη της, μακριά από τη σκιά των σκανδάλων — έστω και αν, προς το παρόν, επιλέγει την απόλυτη απομόνωση.

*Με πληροφορίες: People 

Headlines:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Κόσμος
Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Stream magazin
Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία
Go Fun 17.04.26

Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία

Μετά από μια ταραχώδη περίοδο που κορυφώθηκε με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε τη γενναία απόφαση να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Σύνταξη
Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Fizz 16.04.26

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Σύνταξη
Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Πονηριά 16.04.26

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;

Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

Λουκάς Καρνής
«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα
Go Fun 15.04.26

«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα

Η Σάντρα Μπούλοκ έσπασε τη μακροχρόνια αποχή της από τον ψηφιακό κόσμο, κάνοντας ντεμπούτο στο Instagram που προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της και ενθουσίασε τις φίλες της

Σύνταξη
Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Νέα παράσταση 15.04.26

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Σύνταξη
Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Κόσμος 17.04.26

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Σύνταξη
Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ελλάδα 17.04.26

Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Καταγγελίες 17.04.26

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης - Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Σύνταξη
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Σύνταξη
Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νατάσα Ρουγγέρη
Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Σύνταξη
Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies