Η Σάρα Φέργκιουσον επανεμφανίζεται στο προσκήνιο έπειτα από μήνες σιωπής, την ώρα που η υπόθεση του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις. Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις αυστριακές Άλπεις, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και το βάρος των εξελίξεων.

Μακριά από τα φώτα – η «απόδραση» στις Άλπεις

Σύμφωνα με τη The Sun, η 66χρονη βρίσκεται σε ορεινή περιοχή της Αυστρίας, επιλέγοντας να κρατήσει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Φωτογραφίες τη δείχνουν έξω από ένα σκούρο βαν, με casual εμφάνιση: μπλε μπουφάν, σκούρο παντελόνι, λευκό καπέλο και μια τιρκουάζ τσάντα.

Πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή απομόνωσης. «Είναι ένα ήσυχο, πανέμορφο μέρος – ιδανικό για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα όταν η πίεση μεγαλώνει», σημείωσε χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον της.

Παρατεταμένη απουσία από τη δημόσια ζωή

Η Φέργκιουσον είχε ήδη αποτραβηχτεί από τις δημόσιες εμφανίσεις εδώ και μήνες. Η τελευταία φορά που εθεάθη επίσημα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025, στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ, στο πλευρό του Άντριου.

Αν και βρέθηκε στη βάφτιση της εγγονής της, Αθηνά Μαπέλι Μότσι, τον Δεκέμβριο, δεν φωτογραφήθηκε, ενώ απείχε ακόμη και από τη μικρή δεξίωση που ακολούθησε. Από τότε, κυκλοφορούσαν αντικρουόμενες πληροφορίες για τις μετακινήσεις της — από την Ελβετία μέχρι την Ιρλανδία και σπίτια φίλων ανά την Ευρώπη.

Η ζωή μετά την «έξωση» και η αναζήτηση νέας αρχής

Η απομάκρυνση του Άντριου από τα βασιλικά του καθήκοντα και η αφαίρεση των τίτλων του από τον βασιλιά Κάρολο άλλαξαν ριζικά τις ισορροπίες. Το πρώην ζευγάρι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Royal Lodge, την κατοικία όπου ζούσαν για χρόνια.

Ο Άντριου μετακόμισε στο Σάντρινγκαμ, ενώ η Φέργκιουσον φαίνεται να εξετάζει τα επόμενα βήματά της, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη μόνιμη κατοικία της. Πηγές επιμένουν ότι σκοπεύει να κινηθεί αυτόνομα και να «χτίσει» μια νέα καθημερινότητα, χωρίς εξαρτήσεις.

Η σκιά της σύλληψης και οι εξελίξεις

Η σύλληψη του Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου —με κατηγορίες που σχετίζονται με κατάχρηση δημόσιου αξιώματος— αποτέλεσε καμπή για την οικογένεια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ισχυρισμούς ότι είχε διαρρεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν, στο διάστημα που ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα στοιχεία προέκυψαν από τους πρόσφατους φακέλους Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ των δύο ανδρών. Στο ίδιο υλικό φέρεται να καταγράφεται και επαφή της Φέργκιουσον με τον Έπσταϊν, παρά τους ισχυρισμούς ότι είχε διακόψει κάθε σχέση.

Ο Άντριου, που αρνείται κάθε παρανομία, κρατήθηκε για περίπου 11 ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος, ενώ το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές.

«Δεν είναι κάτι που θα περάσει εύκολα»

Για τη Φέργκιουσον, οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο βάρος. Άνθρωποι από το περιβάλλον της περιγράφουν μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη από προηγούμενες κρίσεις που είχε αντιμετωπίσει.

«Πάντα πίστευε ότι μπορεί να επιστρέψει», λέει χαρακτηριστικά μία πηγή. «Αυτή τη φορά όμως, δεν είναι κάτι που απλώς θα ξεχαστεί».

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει μόνη της, μακριά από τη σκιά των σκανδάλων — έστω και αν, προς το παρόν, επιλέγει την απόλυτη απομόνωση.

*Με πληροφορίες: People