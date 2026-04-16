Η Μπιγιόνσε βοήθησε την Αν Χάθαγουεϊ να βρει το «swag» της

Η Άν Χάθαγουεϊ έχει υποδυθεί πολλούς ρόλους κατά τη διάρκεια της καριέρας της, αλλά αυτός της ποπ σταρ στην ταινία «Mother Mary» του Ντέιβιντ Λόουερι, για τον οποίο έπρεπε να μεταμορφωθεί σε μια τραυματισμένη τραγουδίστρια που θυμίζει τη Μαντόνα, ήταν κάτι το νέο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης για το άλμπουμ με το soundtrack των επτά τραγουδιών που χρηματοδοτήθηκε από την A24 και το Spotify, η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι το «American Requiem» της Μπιγιονσέ την «ξεκλείδωσε».

Νέα γλώσσα;

«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με μια εκπληκτική τραγουδίστρια — η μητέρα μου είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια μιούζικαλ», είπε η Αν Χάθαγουεϊ. «Έχω μια πολύ διαφορετική φωνή, καθώς η δική μου είναι πολύ πιο απαλή. Και έτσι, στο μυαλό μου, δεν έχω ποτέ πραγματικά αξιολογήσει τον εαυτό μου ως τραγουδίστρια, επειδή δεν κάνω ό,τι κάνουν οι πραγματικές τραγουδίστριες. Όταν μεγάλωνα, σκεφτόμουν ‘Η Γουίτνεϊ Χιούστον, αυτή είναι πραγματική τραγουδίστρια’, και απλά δεν μπορώ να κάνω τέτοιες φωνητικές διαδρομές. Αλλά τώρα που είμαι μεγαλύτερη, εκτιμώ το γεγονός ότι συγκρίνω τον εαυτό μου με κάποιον που είχε μια φωνή που ακουγόταν σαν να την είχε αγγίξει ο Θεός» συμπλήρωσε.

«[Αφού πήρα τον ρόλο] άρχισα να ακούω το American Requiem της Μπιγιόνσε, ξανά και ξανά και ξανά», είπε. «Η τεχνική της σε αυτό το τραγούδι είναι τόσο μαγευτική και εκπληκτική: και ακούγοντας τη φρασεολογία της, κατανοώντας την μουσική της ιστορία που την οδήγησε στο να είναι σε θέση να δημιουργήσει αυτόν τον ήχο που είναι τόσο ήρεμος, τόσο παρών. Το μελέτησα αυτό, και εκτίμησα το γεγονός ότι η Μπιγιόνσε μπορεί να είναι μια [δυναμική] τραγουδίστρια, αλλά ξέρει επίσης πώς να είναι ήρεμη».

«Και σκέφτηκα, εντάξει, ίσως υπάρχει κάτι να πούμε για το να έχεις μια γλυκιά, ήρεμη φωνή, ίσως μπορώ να δουλέψω με αυτό. Αλλά το να μάθω την φρασεολογία της ποπ ήταν πραγματικά μεγάλη υπόθεση — ήταν σαν να μαθαίνω μια νέα γλώσσα». κατέληξε.

