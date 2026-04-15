Νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσιο της πόλης Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, με τουρκικά ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 έχουν τραυματιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ.

Το σχολικό κτήριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και ασθενοφόρα.

«Δυστυχώς, με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας δάσκαλος και τρεις μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες», δήλωσε ο κυβερνήτης Μουκερέμ Ουνλούερ σε δημοσιογράφους.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Ayşer Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/NTwGx0Zq58 — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) April 15, 2026

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 .

Σημειώνεται ότι μόλις χθες Τρίτη είχε λάβει χώρα παρόμοιο περιστατικό στην Τουρκία, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίθεση. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα σχολεία μας.

Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες. Διερευνούμε το θέμα διεξοδικά» δήλωσε ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ.