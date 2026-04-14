Επιστημονική παρέμβαση στο Δήμο Παγγαίου για την πρόληψη φυσικών κινδύνων

Ο Δήμος Παγγαίου, αξιοποιώντας τη στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την ΕΑΓΜΕ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν αιτήματος συνεργασίας, υποδέχθηκε εξειδικευμένους γεωλόγους επιστήμονες για τη διενέργεια τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης στην περιοχή.

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους, εξετάζοντας φαινόμενα που σχετίζονται με διαβρώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες και καθιζήσεις, με στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων. Η παρέμβαση αυτή, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών και διασφάλισης της προστασίας των πολιτών.

Αποτελεσματική θωράκιση της περιοχής

Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτηση, βρίσκονται υπό επεξεργασία και αναμένεται να κατατεθεί σχετική εισήγηση, η οποία θα αφορά την επικινδυνότητα των φαινομένων και την ασφάλεια της περιοχής. Η εισήγηση θα συνοδεύεται από προτάσεις συγκεκριμένων μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων και την αποτελεσματική θωράκιση της περιοχής έναντι μελλοντικών κινδύνων.

