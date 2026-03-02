Συνεργασία Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών με το τον Δήμο Παγγαίου
Εγκαταστάθηκαν δύο αυτόνομοι σεισμογράφοι την γεωγραφική ενότητα του δήμου Παγγαίου.
Σεισμογράφοι εγκαταστάθηκαν στην γεωγραφική ενότητα του Δήμου Παγγαίου για ερευνητικούς σκοπούς. Μάλιστα ο Δήμος Παγγαίου εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση αναφέροντας:
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο με έτος ίδρυσης το 1893 είναι ένα από τα αρχαιότερα Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα με κύρια καθήκοντα την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία σεισμολογικών παραμέτρων και σεισμολογικών γεγονότων που συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια.
Στο πλαίσιο αυτό το Γ.Ι διεξάγει έρευνα για μικρού μεγέθους σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας με την εγκατάσταση τοπικού δικτύου σεισμογράφων ,με σκοπό την μελέτη της σεισμικότητας και την κατανόηση της γεωλογίας και της τεκτονικής στην ευρύτερη περιοχή.
Με βάση τα ανωτέρω εγκαταστάθηκαν δύο αυτόνομοι σεισμογράφοι την γεωγραφική ενότητα του δήμου Παγγαίου και συγκεκριμένα στην Δ.Κ Αμισιανών εντός του προαυλίου του δημοτικού σχολείου, και στην Δ.Κ Ελευθερών δίπλα στην εκκλησία .( Οι χώροι επιλέχτηκαν από τους επιστήμονες του Γ.Ι)
«Κάνουμε γνωστό, ότι δεν υπάρχει κανένα είδους περιβαλλοντική επιβάρυνση, ακτινοβολία κλπ. και παρακαλούμε για την ασφάλεια του χώρου και του εξοπλισμού της εγκατάστασης.
Παράλληλα μέσω της συνεργασίας σχεδιάζεται και η εκπαίδευση του μαθητικού πληθυσμού για θέματα αρμοδιότητας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου» επισημαίνει στη σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Παγγαίου.
