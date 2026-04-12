Σίγουρα, όλοι οι σκύλοι λιμπίζονται τα φαγητά που δεν λείπουν από το πασχαλινό τραπέζι.

«Το Πάσχα στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το οικογενειακό τραπέζι, το αρνί, τη μαγειρίτσα και τα γλυκά.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των σκύλων μας.

Ως κτηνίατρος, κάθε χρόνο αντιμετωπίζω περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί απλώς με σωστή ενημέρωση», τονίζει ο κτηνίατρος, Ευστράτιος Τούμπας.

Τα μαγειρεμένα κόκκαλα – ειδικά από αρνί- είναι από τους πιο συχνούς λόγους επείγουσας επίσκεψης στον κτηνίατρο

Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά με τη βοήθεια του κυρίου Τούμπα, ποιες τροφές από το πασχαλινό τραπέζι μπορούν να αποβούν επικίνδυνες ή ακόμη και θανατηφόρες.

Σοκολάτα: Μια γλυκιά δηλητηρίαση

Η σοκολάτα περιέχει θεοβρωμίνη, μια ουσία που ο σκύλος δυσκολεύεται να διασπάσει. Μπορεί να του προκαλέσει:

● Έμετο και διάρροια.

● Ταχυκαρδία.

● Τρέμουλο και σπασμούς.

● Σε σοβαρές περιπτώσεις, καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο.

Όσο πιο μαύρη είναι η σοκολάτα, υπογραμμίζει ο κύριος Τούμπας, τόσο πιο τοξική είναι για τον σκύλο.

Κόκκαλα από αρνί: Ο σιωπηλός κίνδυνος

Τα μαγειρεμένα κόκκαλα – ειδικά από αρνί- είναι από τους πιο συχνούς λόγους επείγουσας επίσκεψης στον κτηνίατρο το Πάσχα. Ο σκύλος, μπορεί να πάθει:

● Τραυματισμό στον οισοφάγο ή στο έντερο.

• Μπλοκάρισμα στο πεπτικό σύστημα.

• Πνιγμό.

• Πληγές στο στόμα.

Τα κόκκαλα, διευκρινίζει ο κτηνίατρος, θρυμματίζονται εύκολα και δημιουργούν αιχμηρά κομμάτια.

Πέτσα και λίπος αρνιού: Βαρύ φορτίο για τον οργανισμό του σκύλου

Το αρνί είναι πλούσιο σε λίπος, ιδιαίτερα η πέτσα, κι αυτό, μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον σκύλο. Μπορεί να παρουσιάσει:

● Έντονη γαστρεντερική ενόχληση.

● Διάρροια και εμετούς.

● Φλεγμονή στο πάγκρεας που, μπορεί να γίνει πολύ σοβαρή.

«Η φλεγμονή στο πάγκρεας είναι από τις πιο συχνές επείγουσες καταστάσεις που βλέπουμε σε σκύλους μετά το Πάσχα», επισημαίνει ο κ. Τούμπας.

Κρεμμύδι και σκόρδο: Ο κρυφός εχθρός της μαγειρίτσας

Το κρεμμύδι και το σκόρδο υπάρχουν σε πολλά πασχαλινά φαγητά και είναι ιδιαίτερα τοξικά για τον σκύλο.

● Καταστρέφουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια.

● Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή αναιμία.

● Οδηγούν σε αδυναμία, κατάπτωση και ωχρότητα.

Η τοξικότητα, υπογραμμίζει ο κύριος Τούμπας, υπάρχει είτε είναι ωμά είτε μαγειρεμένα.

Βαμμένα αυγά και τσόφλια

Το αυγό ως τροφή, μπορεί να είναι ασφαλές, όμως το πασχαλινό αυγό δεν είναι ίδια περίπτωση.

Οι βαφές, μπορεί να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές και τα τσόφλια, μπορεί να ερεθίσουν το πεπτικό σύστημα.

Δεν είναι καλή ιδέα, επισημαίνει ο κύριος Τούμπας, να αφήνουμε τον σκύλο να παίζει ή να τρώει πασχαλινά αυγά.

Τζατζίκι και άλλα συνοδευτικά

Πολλοί ιδιοκτήτες, αναφέρει ο κτηνίατρος, θεωρούν ότι μια μικρή ποσότητα από συνοδευτικά δεν πειράζει.

Στην πράξη, όμως, αυτά τα τρόφιμα συχνά περιέχουν συστατικά που δεν είναι ασφαλή. Όπως:

• Σκόρδο που είναι τοξικό.

• Πολύ αλάτι που επιβαρύνει τον οργανισμό.

• Λιπαρά γαλακτοκομικά που, μπορεί να προκαλέσουν διάρροια.

Αυτό που μοιάζει με μικρό κέρασμα, μπορεί να γίνει η αιτία για νυχτερινή επίσκεψη στον κτηνίατρο.

Αλκοόλ και βαριά λιπαρά φαγητά

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ ή πολύ βαριών τροφών, μπορεί να είναι επικίνδυνες. Τι προκαλούν στον σκύλο;

● Έντονη αδυναμία.

● Πτώση του σακχάρου.

● Προβλήματα στο ήπαρ.

● Καταστολή του νευρικού συστήματος.

Το αλκοόλ δεν πρέπει να δίνεται, τονίζει ο κ. Τούμπας, ποτέ σε σκύλο ούτε σαν δοκιμή.

Γιατί το Πάσχα είναι τόσο επικίνδυνο για τους σκύλους

Ο συνδυασμός πολλών καλεσμένων που κερνάνε τον σκύλο, της αλλαγής της διατροφικής ρουτίνας και τα υπερβολικά λιπαρά των τροφών οδηγεί σε αυξημένα περιστατικά. Όπως:

● Οξείας γαστρεντερικής διαταραχής.

● Φλεγμονής στο πάγκρεας.

● Κατάποσης ξένων σωμάτων και επικίνδυνων τροφών

Τελικά, μπορεί να φάει κάτι ο σκύλος από το πασχαλινό τραπέζι;

Αν θέλετε να τού δώσετε κάτι από το τραπέζι, συμβουλεύει ο κτηνίατρος, κρατήστε το απλό και ασφαλές. Μπορείτε να του προσφέρετε καθαρό, άπαχο κρέας χωρίς λίπος, αλάτι και καρυκεύματα, λίγη βραστή πατάτα χωρίς λάδι και αλάτι και βραστό αυγό χωρίς βαφή.

Το τελικό μήνυμα

Εν κατακλείδι, ο κύριος Τούμπας λέει: «Η μεγαλύτερη αγάπη που μπορούμε να δείξουμε στον σκύλο μας δεν είναι να τον κεράσουμε, αλλά να τον προστατεύσουμε. Το πασχαλινό τραπέζι είναι φτιαγμένο για ανθρώπους και όχι για τον οργανισμό του σκύλου. Ένα μικρό κομμάτι, μπορεί να γίνει μεγάλη περιπέτεια. Αν υποψιάζεστε ότι ο σκύλος σας έφαγε κάτι επικίνδυνο, επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρό σας. Ο χρόνος είναι κρίσιμος».

⃰ Ο κύριος Ευστράτιος Τούμπας είναι κτηνίατρος με κλινική εμπειρία σε μικρά και παραγωγικά ζώα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία, τα λοιμώδη νοσήματα και τη χειρουργική μικρών ζώων.

Έχει εργαστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ από το 2026 είναι συνιδρυτής της κτηνιατρικής κλινικής Elite Vets στην Αθήνα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ογκολογία Μικρών Ζώων, διευρύνοντας περαιτέρω την επιστημονική του κατάρτιση.