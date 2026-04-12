Ελένη Μενεγάκη: Στη Σεβίλλη για το Πάσχα με τον Ματέο Πανταζόπουλο

Την Ισπανία επέλεξαν για τις φετινές πασχαλινές τους διακοπές η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι με φόντο τη γραφική Σεβίλλη. Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.

Το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, η γνωστή παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί λίγες στιγμές από την απόδρασή τους με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, σε ένα σκηνικό που θυμίζει καρτ ποστάλ.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Οι εικόνες αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα της πόλης, με το ζευγάρι να δείχνει χαλαρό και ευδιάθετο, απολαμβάνοντας τη βόλτα του σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Σεβίλλης. Το ταξίδι αυτό φαίνεται πως αποτελεί μια ευκαιρία για ξεκούραση και επαναφόρτιση, σε μια περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με οικογενειακές στιγμές και ηρεμία.

Παράλληλα, η Ελένη Μενεγάκη δεν παρέλειψε να στείλει τις δικές της ευχές για το Πάσχα, απευθυνόμενη στους ακολούθους της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μαζεύοντας στιγμές σε μέρη που μοιάζουν σαν ζωγραφιά. Καλό Πάσχα με φως στις ψυχές μας κι αγάπη», μεταφέροντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ζεστασιάς.