Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Τέλος στα δημοσιεύματα και στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα έσπευσε να βάλει η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα αυστηρό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθαρίζοντας ότι όσα αναφέρονται για την προσωπική της ζωή δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Όπως σημειώνει, το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές «αναφορές και πληροφορίες» που την αφορούν προσωπικά. Η ίδια, ωστόσο, τονίζει ότι πρόκειται για «απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα».

«Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού»

Στο μήνυμά της αναφέρεται και στη στάση που έχει επιλέξει να κρατά όλα αυτά τα χρόνια απέναντι σε παρόμοιες φήμες. Όπως γράφει, στα 30 χρόνια της επαγγελματικής της πορείας δεν έχει επιλέξει ποτέ να απαντά δημόσια σε φήμες ή να εκθέτει την προσωπική της ζωή σε δημόσια συζήτηση, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή παραμένει η ίδια μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον σύζυγό της, με τον οποίο –όπως σημειώνει– πορεύονται μαζί εδώ και 17 χρόνια με σεβασμό στην οικογένειά τους. Υπογραμμίζει επίσης ότι δεν έχουν δώσει ποτέ δικαίωμα για σενάρια που αφορούν την προσωπική τους ζωή.

Η παρουσιάστρια τονίζει ακόμη ότι η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά της, και ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται ένα μικρό παιδί, ξεπερνά κάθε όριο.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Ελένη Μενεγάκη ξεκαθαρίζει: «Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ».

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη