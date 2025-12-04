Ελένη Μενεγάκη: Στην ορκομωσία του γιου της Άγγελου στο Ναυτικό, με όλη την οικογένειά της
H Ελένη Μενεγάκη στο πλευρό του γιου της.
Στην ορκωμοσία του γιου της, Άγγελου Λάτσιου, βρέθηκε η Ελένη Μενεγάκη, σύμφωνα με ανάρτηση της στο Instagram.
Ελένη Μενεγάκη: Ο Άγγελος στο Πολεμικό Ναυτικό
Η γνωστή παρουσιάστρια μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, αλλά και τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Λάτσιο βρέθηκαν στον Πόρο και πόζαρε περήφανη πλάι στον ναύτη πια γιο της.
«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη. Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν. Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Περηφάνια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη!
Μονάκριβε μου σ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου ! Όλοι σ’ αγαπάμε!», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στο προφίλ της στο Instagram.
Σύσσωμη η οικογένεια
Στο πλευρό του Άγγελου Λάτσιου, ήταν επίσης ο θείος του, Θοδωρής Μισόκαλος και η γιαγιά του, Ζέτα με τον σύζυγό της.
