Ελένη Μενεγάκη: Η δωρεά βιβλίων που έκανε στο Δήμο Ελασσόνας

Στη δωρεά 61 βιβλίων προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας προχώρησε η Ελένη Μενεγάκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική αρχή της πόλης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελασσόνας για τη δωρέα της Ελένης Μενεγάκη

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, Βιβή Γκουγκούλη, ευχαρίστησε την παρουσιάστρια με επιστολή της, ενώ στην επίσημη ανάρτηση που έκανε ο Δήμος στα social media αναφέρει:

«Η γνωστή παρουσιάστρια, Ελένη Μενεγάκη, προχώρησε σε μια αξιολογότατη δωρεά 61 τόμων βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού για όλους».

Ελένη Μενεγάκη: Συνόδευσε την κόρη της Λάουρα στη Σκωτία για τις σπουδές της

Η πρωτότοκη κόρη της, Λάουρα συνεχίζει και φέτος τις σπουδές της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Εδιμβούργο. Πριν λίγες ημέρες, η Ελένη Μενεγάκη και η κόρη της, επέστρεψαν στη Σκωτία και η παρουσιάστρια τη βοήθησε να τακτοποιηθεί.

Κατά την επιστροφή της, στο αεροδρόμιο την εντόπισαν οι τηλεοπτικές κάμερες απέφυγε τις πολλές δηλώσεις λέγοντας: «Όλα καλά. Πήγαμε με το παιδί μου τακτοποιήθηκαμε και επέστρεψα».

Και στη συνέχεια είπε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά, σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή χρονιά και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω».