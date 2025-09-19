magazin
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
19.09.2025 | 07:42
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
Ελένη Μενεγάκη: Η δωρεά βιβλίων που έκανε στο Δήμο Ελασσόνας
19 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:28

Ελένη Μενεγάκη: Η δωρεά βιβλίων που έκανε στο Δήμο Ελασσόνας

Σε μια γενναιόδωρη κίνηση προχώρησε η γνωστή παρουσιάστρια.

Σύνταξη
Στη δωρεά 61 βιβλίων προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας προχώρησε η Ελένη Μενεγάκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική αρχή της πόλης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελασσόνας για τη δωρέα της Ελένης Μενεγάκη

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, Βιβή Γκουγκούλη, ευχαρίστησε την παρουσιάστρια με επιστολή της, ενώ στην επίσημη ανάρτηση που έκανε ο Δήμος στα social media αναφέρει:

«Η γνωστή παρουσιάστρια, Ελένη Μενεγάκη, προχώρησε σε μια αξιολογότατη δωρεά 61 τόμων βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού για όλους».

Ελένη Μενεγάκη: Συνόδευσε την κόρη της Λάουρα στη Σκωτία για τις σπουδές της

Η πρωτότοκη κόρη της, Λάουρα συνεχίζει και φέτος τις σπουδές της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Εδιμβούργο. Πριν λίγες ημέρες, η Ελένη Μενεγάκη και η κόρη της, επέστρεψαν στη Σκωτία και η παρουσιάστρια τη βοήθησε να τακτοποιηθεί.

Κατά την επιστροφή της, στο αεροδρόμιο την εντόπισαν οι τηλεοπτικές κάμερες απέφυγε τις πολλές δηλώσεις λέγοντας: «Όλα καλά. Πήγαμε με το παιδί μου τακτοποιήθηκαμε και επέστρεψα».

Και στη συνέχεια είπε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά, σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή χρονιά και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω».

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
Βίντεο 17.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»
Μπάσκετ 19.09.25

Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για το γλέντι της Εθνικής μετά το Eurobasket, με τον General Manager της γαλανόλευκης, Νίκο Ζήση, να δίνει την δική του απάντηση για το θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο γνωστός τραγουδιστής είναι «πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ».

Σύνταξη
Πάτρα: «Δικαιωμένοι» αισθάνονται οι γονείς των δύο νεαρών που αφέθησαν ελεύθεροι για τη φωτιά στο Γηροκομείο
Στην Πάτρα 19.09.25

«Δικαιωμένοι» αισθάνονται οι γονείς των δύο νεαρών που αφέθησαν ελεύθεροι για τη φωτιά στο Γηροκομείο

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αλλά έχουμε αγώνα μπροστά μας για να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία», δήλωσε ο πατέρας του 25χρονου που κατηγορήθηκε για εμπρησμό στην Πάτρα και έμεινε στη φυλακή 36 ημέρες

Σύνταξη
Τραμπ: Γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) – Αρνήθηκε να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια
Κόσμος 19.09.25

Ο Τραμπ γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) - Δεν εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια - Επικοινωνία με Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει στα κρύα του λουτρού την Ταϊβάν που οι ΗΠΑ εξοπλίζουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στην Κίνα

Σύνταξη
Σαμαράς για Τέμπη: «Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη του αιτήματος των γονιών για εκταφή σορών των παιδιών τους»
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην απόρριψη του αιτήματος των γονιών για εκταφή των σορών» - Ο Σαμαράς για τα Τέμπη

Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού - Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζει στο Σύνταγμα την απεργία πείνας του ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο
New York Times 19.09.25

Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λίγα για να υποδηλώσει ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας είναι μια σχέση αμφίδρομη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό
Τροχαίο 19.09.25

Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα στη Βουλιαγμένης που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό

Το όχημα του 21χρονου οδηγού φαίνεται στα πλάνα να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι που «καρφώνεται» πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι

Σύνταξη
Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Eurostat: Δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα αντιμετωπίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα – Αρνητικη «πρωτιά»
Eurostat 19.09.25

Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα - Μακράν η χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η νέα έκθεση της Εurostat για τις συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών, στην υποκειμενική φτώχεια και στη φτώχεια των ηλικιών 18-65.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν – Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί
19.09.25
Απολύσεις, «μαύρο» σε εκπομπές και μηνύσε
Επιστροφή του Μακαρθισμού; 19.09.25

Τραμπ: «ΜΜΕ που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν» - Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Απολύσεις, «μαύρο» σε εκπομπές και μηνύσεις σε ΜΜΕ που στέκονται κριτικά απέναντι στον Τραμπ συνθέτουν το σκηνικό στις ΗΠΑ που κάποιοι έχουν αρχίσει να παρομοιάζουν με την εποχή του Μακαρθισμού

Σύνταξη
Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών
Με απόφαση Δένδια 19.09.25

Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών

Με απόφαση Δένδια, ο γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας τίθεται σε διαθεσιμότητα - Φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του και σε δύο άλλες πρώην συντρόφους του

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

