Ελένη Μενεγάκη: Οι τρυφερές ευχές και η ανάρτηση για τα 23α γενέθλια του γιου της Άγγελου

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα 30 Νοεμβρίου, ο Άγγελος Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη έσπευσε να ευχηθεί τρυφερά στον αγαπημένο της γιο, που μόλις συμπλήρωσε τα 23 χρόνια του.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία σειρά από τρυφερά φωτογραφικά καρέ από την ενήλικη, αλλά και την παιδική του ηλικία, όπου μαμά και γιος ποζάρουν μαζί αγκαλιά.

Η ανάρτηση

Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε:

«Ευτυχισμένα 23 γενέθλια Άγγελε ! 🎂 @aggelos_latsios

Σε αγαπώ πολύ ❤»

Με τη σειρά του ο Άγγελος Λάτσιος αναδημοσίευσε φυσικά την ανάρτηση της μητέρας του.

Ο Άγγελος Λάτσιος υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του

Λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά του, ο Άγγελος Λάτσιος έκανε τη δική του σημαντική αρχή, καθώς ξεκίνησε επίσημα τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Την είδηση αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι ο 23χρονος γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου κατατάχθηκε στον Πόρο.

Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Άντε να δώσω μία είδηση που δεν τη ξέρετε. Αυτή τη στιγμή, η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος είναι χαρούμενοι και αγχωμένοι γιατί το παιδάκι τους έγινε ναυτάκι.

Ο Άγγελος Λάτσιος πήγε Ναυτικό στον Πόρο. Είναι η τελευταία ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) για το Ναυτικό.

Όλοι μετά θα μπαίνουν στον στρατό ξηράς. Από τα τελευταία ναυτάκια ο Άγγελος Λάτσιος.

Άρα η Ελένη Μενεγάκη θέλει αυτή τη στιγμή το παιδί της να είναι ok, αυτό είναι το μόνο που την ενδιαφέρει»