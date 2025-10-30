Δύο λέξεις είναι αρκετές: Οι ευχές του Άγγελου στη μητέρα του Ελένη Μενεγάκη για τα γενέθλιά της

Τι κι αν έχει αποφασίσει να μείνει εκτός τηλεόρασης το τελευταίο διάστημα; Η Ελένη Μενεγάκη δεν λείπει ποτέ από την επικαιρότητα – είτε όταν κάνει τις διακοπές της είτε όταν ανεβάζει μια φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο αυτή τη φορά ήταν άλλος αυτός που έστρεψε τα φώτα πάνω της. Ο γιος της Άγγελος, ο οποίος θέλησε να ευχηθεί στα social media στη μητέρα του για τα 56α γενέθλιά της.

Ο Άγγελος Λάτσιος ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagtam ένα story του μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που είναι εκείνος με την Ελένη Μενεγάκη αγκαλιά και της έδωσε μια απλή αλλά γεμάτη αγάπη ευχή: «Χρόνια πολλά», προσθέτοντας στο τέλος ένα emoji μπλε καρδιάς.

Την ίδια ώρα, η γνωστή παρουσιάστρια, απολάμβανε τα γενέθλιά της μακριά από την Αθήνα. Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το κέντρο για ολιγοήμερες διακοπές, με την εορτάζουσα να ανεβάζει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την απόδρασή τους στην Ήπειρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές. Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται! Υ.Γ. Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το φωτογραφικό της άλμπουμ.