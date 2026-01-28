Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.
Η Ελένη Μενεγάκη, γιορτάζει την ενηλικίωση της κόρης της με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η θρυλική παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης της ελληνικής τηλεόρασης θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της Βαλέρια, για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ που περιλαμβάνει φωτογραφίες της κόρης της από όταν ήταν παιδί, της οικογένειας τους αλλά και στιγμιότυπα των δυό τους.
Σε μια λήψη βλέπουμε τη μικρή Βαλέρια να φοράει μάσκα λίγο πριν βουτήξει στη θάλασσα, ενώ ένα άλλο στιγμιότυπο απεικονίζει την Ελένη Μενεγάκη αγκαλιά με την κόρη της.
«Η μαμά σου»
Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτηση με μια λεζάντα στην οποία ανέφερε: «Το μωράκι αυτό το κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου πριν 18 χρόνια ακριβώς … Σήμερα ειναι μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά ! Χρόνια πολλά Βαλέρια. Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις ! – Η μαμά σου»
Η Ελένη Μενεγάκη παντρεύτηκε με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Λάτσιο, το 2001 και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά: τον Άγγελο, την Λάουρα και την Βαλέρια.
Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2010 και λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια ξεκίνησε τη σχέση της με τον επιχειρηματία Μάκη Παντζόπουλο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2015, ενώ την ίδια χρονιά γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρίνα.
