Οικογενειακή έξοδος στην Κηφισιά για Ελένη Μενεγάκη – Ματέο Παντζόπουλο για τα γενέθλια της κόρης τους

Με αφορμή τα γενέθλια της κόρης τους, Μαρίνας, η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος επέλεξαν να πραγματοποιήσουν μια οικογενειακή έξοδο, γιορτάζοντας εκτός σπιτιού μαζί με φίλες της μικρής. Η βόλτα τους στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς είχε χαλαρό χαρακτήρα και περιλάμβανε στάσεις για γλυκό, ψώνια και φαγητό, μακριά από επίσημες εμφανίσεις και κοσμικά events.

Την Τετάρτη δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες από την έξοδό τους, με το σχετικό ρεπορτάζ να προβάλλεται στην εκπομπή «Breakfast@Star». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια επισκέφθηκε αρχικά γνωστό ζαχαροπλαστείο της περιοχής και στη συνέχεια πολυκατάστημα παιχνιδιών, πριν ολοκληρώσει τη βόλτα της με γεύμα σε εστιατόριο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ματέο Παντζόπουλος εμφανίστηκε με νάρθηκα στο χέρι, το οποίο είχε στηρίξει μέσα από το πουκάμισό του. Παρά το μικρό αυτό απρόοπτο, το ζευγάρι έδειχνε ευδιάθετο, με τις φωτογραφίες να τους αποτυπώνουν αγκαλιασμένους και χαμογελαστούς, σε μια εικόνα οικειότητας και ηρεμίας.

«Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα»

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Μενεγάκη και ο σύζυγός της συμπληρώνουν φέτος 11 χρόνια γάμου, διατηρώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή.

Όσον αφορά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα περί κρίσης στη σχέση τους, η παρουσιάστρια τις είχε διαψεύσει κατηγορηματικά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθαρίζοντας ότι όσα γράφονται για την προσωπική της ζωή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.