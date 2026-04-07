Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Αυτοδιοίκηση 07 Απριλίου 2026, 15:02

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και την ιστορική σημασία του ΑΜΑ, η Διεθνής Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού προβιβάζει επίσημα την Αθήνα στην κατηγορία των Elite μαραθωνίων και ανακοινώνει την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας για την τέλεση του 1ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου στην ελληνική πρωτεύουσα το 2030.

Η συνεργασία των δύο φορέων εγκαινιάζει την απαρχή ενός φιλόδοξου πολυετούς επενδυτικού σχεδιασμού, βάσει του οποίου θα προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός της αυθεντικής Ολυμπιακής διαδρομής, με απόλυτο σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά 2.500 ετών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική διοργάνωσης στην Αθήνα – τη γενέτειρα του αγωνίσματος – του 1ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου» υπογράμμισε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της WA, Σεμπάστιαν Κόου.

«Ελάχιστα αθλήματα απολαμβάνουν την απήχηση του μαραθωνίου. Πρόκειται για ένα αγώνισμα που συνδυάζει την προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή απόδοση με το εορταστικό κλίμα που συνοδεύει ένα γεγονός με μαζική συμμετοχή. Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια γιορτή για την παγκόσμια κοινότητα του μαραθωνίου, σε ένα, τόπο που, αφενός αποτελεί θεματοφύλακα μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου παρουσιάζει ένα σύγχρονο αγώνα, αντάξιο στο μέγεθος και στο πνεύμα της διεθνούς δρομικής κοινότητας», συμπλήρωσε ο ηγέτης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

«Η δημιουργία ξεχωριστού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου της WA για το μέλλον των αγωνισμάτων σε δημόσιο δρόμο. Ο μαραθώνιος θα διατηρήσει τη θέση του στα Πρωταθλήματα του 2027 και του 2029, αλλά, ξεκινώντας από το 2030, θα ανεξαρτητοποιηθεί. Από το 2031 και έπειτα ο μαραθώνιος – ή οποιαδήποτε άλλη απόσταση σε δημόσιο δρόμο – δεν θα αποτελεί πλέον μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η νέα διοργάνωση θα διεξάγεται κάθε χρόνο, ωστόσο άνδρες και γυναίκες θα λαμβάνουν μέρος εναλλάξ. Μία χρονιά, δηλαδή θα αγωνίζονται μόνο άνδρες και την επόμενη μόνο γυναίκες, διατηρώντας έτσι το τωρινό καθεστώς με την ανά διετία συμμετοχή των δρομέων στην κορωνίδα της διοργανώσεων της WA. Πρόκειται για ένα πρωτάθλημα που σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με αυτούς που μετέτρεψαν το Μαραθώνιο στο παγκόσμιο φαινόμενο που είναι σήμερα. Οι λεπτομέρειες αυτών των συνεργασιών θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες» τονίζει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε δημόσιο δρόμο (World Athletics Road Running Championships) συνεχίζει να υφίσταται ως έχει, δηλαδή θα διεξάγεται σε ετήσια βάση.

«Ο Μαραθώνιος είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αθλητικά γεγονότα σε όλον τον πλανήτη και η Αθήνα αποτελεί την πνευματική του έδρα» τόνισε ο CEO της WA, Τζον Ρίτζιον και συμπλήρωσε: «Η αναζήτηση από κοινού με τον ΣΕΓΑΣ, της ιδανικής φόρμουλας ώστε να διοργανωθεί, για πρώτη φορά, ξεχωριστό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, αντανακλά τη φιλοδοξία μας να επαναφέρουμε στη γενέτειρά του, το γεγονός με την μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως. Αυτό το πλάνο εξασφαλίζει ότι θα τηρηθούν οι πιο αυστηρές τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές που απαιτεί μια διοργάνωση υψηλότατου κύρους».

Νέα δεδομένα για την «Αυθεντική» δρομική εμπειρία

Η μετάβαση στην κατηγορία Elite ενεργοποιεί την πλήρη αναβάθμιση της δρομικής εμπειρίας στον ΑΜΑ. Το πλάνο “Road to 2030” περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στις παροχές προς τους δρομείς, στην ασφάλεια της διαδρομής και στις ψηφιακές υποδομές. Ο στόχος της Αθήνας είναι να αποκτήσει το 2029 Platinum στάτους – δηλαδή την υψηλότερη βαθμίδα των αγώνων σε δημόσιο δρόμο -, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμη θέση δίπλα στους κορυφαίους μαραθωνίους.

«Σήμερα, καλούμε όλο τον κόσμο να μας συντροφεύσει σε ένα νέο ταξίδι. Η αναβάθμιση του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού δεν αποτελεί για εμάς έναν ακόμα στόχο, αλλά μια δέσμευση αριστείας. Μια αναβάθμιση για την οποία σημαντικότατη και πολύτιμη είναι η αρωγή της Περιφέρειας Αττικής, θεσμικού συμμάχου του ΣΕΓΑΣ, και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά στην νέα πορεία εξωστρέφειας που χαράσσει η ομοσπονδία μας» δήλωσε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα και υπογράμμισε:

«Επενδύουμε στο όνειρο κάθε δρομέα να ακολουθήσει τα χνάρια του οπλίτη-δρομέα από το Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα οργανωτικά στάνταρ, τιμώντας τη θρυλική αγωνιστική διαδρομή. Η μετατροπή του αγώνα στο μεγαλύτερο παγκόσμιο δρομικό γεγονός, ξεκινά τώρα, με πρώτο σταθμό τη διοργάνωση του 43ου Μαραθωνίου του Αυθεντικού, στις 8 Νοεμβρίου του 2026».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, εξήρε τη συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με την Περιφέρεια και αναφέρθηκε στις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής ώστε να εδραιωθεί η Αθήνα ως η παγκόσμια πρωτεύουσα του Μαραθωνίου:

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί το επιστέγασμα μιας συστηματικής και στοχευμένης προσπάθειας που υλοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και την πρόεδρό του, Σοφία Σακοράφα.

Μαζί δουλέψαμε με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια, ενισχύοντας τη διεθνή μας παρουσία, για να επανατοποθετήσουμε την Αττική στον παγκόσμιο χάρτη του μαραθωνίου – όχι μόνο ως σημείο αναφοράς της ιστορίας του, αλλά ως έναν σύγχρονο, δυναμικό μητροπολιτικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης και συμπλήρωσε:

«Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε με πόρους της Περιφέρειας Αττικής στην ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής, επενδύοντας στην ποιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της.

Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: να αποκαταστήσουμε την αττική γη, όχι μόνο ως τη γενέτειρα του Μαραθωνίου, αλλά και ως την παγκόσμια πρωτεύουσά του».

UBS: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την Ευρωζώνη – Η κρίση στο Ιράν φέρνει στασιμοπληθωρισμό

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Ισοζύγιο πρασίνου 07.04.26

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Σημείο καμπής 07.04.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».

Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Τοπόσημο 06.04.26

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Κοινωνική μέριμνα 06.04.26

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Ιστορική διαδρομή 03.04.26

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Η Κέρκυρα ως τιμώμενη πόλη στις Εορτές Εξόδου 2026

Η παρουσία της κερκυραϊκής αντιπροσωπείας αποτελεί την πρώτη επίσημη σύμπραξη μετά την αδελφοποίηση των δύο Δήμων (Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).

Κοινωνική πολιτική 03.04.26

Πασχαλινά δώρα στα Ειδικά Σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

O Δήμαρχος Πειραιά, ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, επισκέφθηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά, όπου προσέφεραν δώρα.

Αυτοδιοίκηση 03.04.26

Άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Με στόχο την άμεση κινητοποίηση και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διενεργήθηκε άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Ελλάδα 07.04.26

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum
Υγεία 07.04.26

Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum

Κάθε αλλαγή ώρας, κάθε βάρδια ή ταξίδι αφήνει το σώμα σε μία μικρή ανισορροπία, θυμίζοντας πόσο εύθραυστο μπορεί να γίνει το πρόγραμμα ύπνου μας

Μπάσκετ 07.04.26

Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη

Τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στις ομάδες του ο Βασίλης Σπανούλης χρειάζονται και οι Μιλγουόκι Μπακς, όπως ανάφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια κατά Μαρινάκη - Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

Επικαιρότητα 07.04.26

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Συναγερμός 07.04.26

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Από το πουθενά 07.04.26

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Βουλή 07.04.26

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

