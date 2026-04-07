Γιορτή σήμερα 7 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Απριλίου; Η αλήθεια είναι πως το σημερινό εορτολόγιο κρύβει μια μικρή… έκπληξη.

Παρότι πολλοί περιμένουν να δουν γνωστά ονόματα, η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια ευρέως διαδεδομένη ονομαστική εορτή.

Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

τον Μάρτυρα Καλλιόπιο εν Πέργη

τους Μάρτυρες Ακυλίνα και Ρουφίνο

και τους 200 μάρτυρες που μαρτύρησαν μαζί τους

Μεγάλη Τρίτη: Η ουσιαστική σημασία της ημέρας

Η 7η Απριλίου φέτος συμπίπτει με τη Μεγάλη Τρίτη, μία από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην παραβολή των Δέκα Παρθένων, που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για την εγρήγορση και την προετοιμασία στη ζωή.

Το βράδυ ξεχωρίζει το συγκλονιστικό Τροπάριο της Κασσιανής, που κάθε χρόνο συγκινεί βαθιά τους πιστούς.

Υπάρχει τελικά γιορτή σήμερα;

Παρά τις θρησκευτικές αναφορές, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει ευρέως σήμερα. Έτσι, η ημέρα θεωρείται από τις πιο «ήσυχες» στο ελληνικό εορτολόγιο.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa