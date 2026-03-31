Ελένη Βουλγαράκη: Η νέα ζωή στη Λισαβόνα και το πολυτελές σπίτι

Η Ελένη Βουλγαράκη τους τελευταίους μήνες ζει μαζί με τον αγαπημένο της Φώτη Ιωαννίδη στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Tik Tok όπου βρίσκεται στην πολυτελή κουζίνα και παρουσιάζει μια συνταγή.

Ελένη Βουλγαράκη: Το video μέσα από το νέο σπίτι της

Μέσα από αυτό το όμορφο σκηνικό, η ίδια μας έδειξε και μια εύκολη, υγιεινή συνταγή για pancakes, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Η συνταγή συνδυάζει γεύση και διατροφική ισορροπία, καθώς αποδίδει περίπου 280–320 θερμίδες, με πρωτεΐνη που φτάνει τα 25–30g, υδατάνθρακες γύρω στα 25g και λιπαρά μόλις 6–8g.

Η απόφαση για μετακόμιση στην Πορτογαλία

Λίγο καιρό πριν πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον αγαπημένο της στη Λισαβόνα είχε πει σε βίντεο που ανέβασε:

«Πραγματικά δε θυμάμαι πόσες φορές έχω πει στη ζωή μου, ότι σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Σιχαίνομαι. Σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Τις σιχαίνομαι. Δεν βρίσκω άλλα λόγια για να περιγράψω αυτό που νιώθω. Μετακομίζουμε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Το γιατί, ειλικρινά πρέπει να σας το κάνω ένα storytime μια άλλη φορά.

Μετακομίζουμε σε μία ξένη χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεννοήσεις, με ανθρώπους που δεν μιλάνε αγγλικά, γιατί εδώ στην Πορτογαλία δε μιλάει σχεδόν κανένας αγγλικά.

Το καινούργιο μας σπίτι εν τω μεταξύ είναι πολύ διαφορετικό, αλλά κάπως πιο ωραίο απ’ το προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν σε άλλη περιοχή και τελείως άλλο το vibe του σπιτιού. Ήταν πιο καλοκαιρινό, πιο εξοχικό».