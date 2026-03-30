Την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη περιέγραψε το πρωί της Δευτέρας στο Mega ο δύτης, Αντώνης Γράφας.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ειδική ομάδα επτά έμπειρων σπηλαιοδυτών, οι οποίοι, με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, καταδύθηκαν στο δύσβατο σημείο.

Μετά από περίπου μιάμιση ώρα κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή.

«Ήταν πραγματικά μια επιχείρηση δύσκολη, διότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες γεωμορφολογικές. Ήταν μια ρουφήχτρα ουσιαστικά, γιατί έχουμε το φαινόμενο της συνεχούς εισροής υδάτων όλο το χρόνο προς το σπήλαιο», είπε στο MEGA ο δύτης Αντώνης Γράφας.

«Για κάποιο λόγο πλησίασε την είσοδο τόσο πολύ, έτσι ώστε δεν μπόρεσε να αντιδράσει και μπήκε μέσα ο άνθρωπος. Τον τράβηξε κατά κάποιο τρόπο μέσα. Εμείς ευτυχώς τον βρήκαμε στον προθάλαμο, δηλαδή από την είσοδο περίπου πέντε μέτρα περίπου».

«Πέρασε το στένεμα, πέρασε δηλαδή το στόμιο. Εκεί δημιουργούνται τρομακτικές δίνες, διότι το νερό στραγγαλίζεται και πρέπει να περάσουν μέσα αυτοί οι χιλιάδες τόνοι νερού με αποτέλεσμα να δεν μπορεί να βγει ο άλλος έξω», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος είχε μεταβεί την περασμένη Κυριακή για κατάδυση μαζί με φίλο του. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας φέρεται να πλησίασε την είσοδο του σπηλαίου, όπου τα έντονα ρεύματα τον παρέσυραν στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.