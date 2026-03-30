Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

Επί τρεις μήνες έπαιζε θέατρο ο 54χρονος που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της μητέρας του και της αδελφής του στου Ζωγράφου. Με κάθε τρόπο, ο ίδιος προσπαθούσε να κρύψει από συγγενείς, φίλους και γείτονες ότι οι δύο γυναίκες δεν βρίσκονταν στη ζωή πόσο μάλλον ότι τις έχει σφραγίσει σε ένα από τα υπνοδωμάτια του σπιτιού.

Οι σοροί των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, ηλικίας 91 και 56 ετών, εντοπίστηκαν το πρωί της Δευτέρας σε διαμέρισμα επί της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου σε ένα δωμάτιο σφραγισμένο σχεδόν αεροστεγώς, με την είσοδο χτισμένη με δομικά υλικά και σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Ο 54χρονος γιος της οικογένειας συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη όταν συγγενείς ανήσυχοι ενημέρωσαν τις Αρχές αφού για τρεις μήνες δεν υπήρχε κανένα ίχνος ζωής. Ο 54χρονος γιος της οικογένειας δεν άνοιγε σε κανέναν.

Αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα μπήκαν το πρωί στο διαμέρισμα και σάστισαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κόρη και γιος αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά προβλήματα. Η μητέρα τους είχε αφιερώσει στα παιδιά της τη ζωή της.

Τι έλεγε στους συγγενείς και γείτονες

Διαφορετικές εκδοχές, διαφορετικές δικαιολογίες έδινε ο 54χρονος σε φίλους και συγγενείς για να κρύψει τα όσα φρικιαστικά είχαν συμβεί μέσα στο σπίτι.

Πριν από μία εβδομάδα, όταν συνάντησε μια φίλη των γυναικών και τον ρώτησε πού ακριβώς βρίσκονται, γιατί δεν ανοίγουν την πόρτα, γιατί δεν απαντούν στα τηλέφωνα; Εκείνος τους είπε πως είναι πολύ καλά στην υγεία τους και ότι κοιμούνται.

Στον ξάδελφο του που και εκείνος αναζητούσε τις γυναίκες, έδωσε μια άλλη εκδοχή: «Εχουν βγει μια βόλτα, ότι είναι κάπου κοντά στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος κατά την ανάκριση φέρεται αρχικά να δήλωσε άγνοια για την τύχη της μητέρας και της αδελφής του, ωστόσο στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από περίπου τρεις μήνες από παθολογικά αίτια.

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν».

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η αδερφή του πέθανε από καρκίνο πριν από περίπου 3 μήνες και δύο μέρες μετά «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του. Φέρεται να είπε στις Αρχές ότι δεν ήθελε να μαθευτεί η οικογενειακή τραγωδία και πήρε την απόφαση να κρύψει τις σορούς.

Στοιχείο που έβαλε σε σκέψεις τους αστυνομικούς ήταν η συμπεριφορά του 54χρονου όταν χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού. Ανέφερε αρχικά πως η μητέρα και η αδερφή του έμεναν σε άλλο σπίτι. Όταν όμως οι Αρχές επέστρεψαν για δεύτερη φορά, αναγκάστηκε τελικά να τους οδηγήσει στο δωμάτιο που έκρυβε την φρίκη.