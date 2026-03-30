Ζωγράφου: Εντοπίστηκαν δύο σοροί γυναικών σε διαμέρισμα – Μία προσαγωγή
Θρίλερ στου Ζωγράφου με δύο νεκρές γυναίκες σε σφραγισμένο δωμάτιο
Μία υπόθεση-θρίλερ αποκαλύφθηκε πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν εντοπίστηκαν μέσα δωμάτιο διαμερίσματος, η πόρτα του οποίου ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό, δύο σοροί γυναικών σε προχωρημένη σήψη.
Πρόκειται για μία μητέρα με την κόρη της, με συγγενείς τους να καταγγέλλουν στην Αστυνομία ότι έχουν μήνες να τις δουν. Εξέφρασαν επίσης την αγωνία ότι μπορεί ο γιος να τους έχει κάνει κακό.
Η ΕΛ.ΑΣ. πήγε με τον εισαγγελέα στο σπίτι, όπου υπήρχε ένα δωμάτιο σφραγισμένο, σχεδόν χτισμένη πόρτα και μέσα εντοπίστηκαν οι δυο γυναίκες σε προχωρημένη σήψη.
Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της οικογένειας.
