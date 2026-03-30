Νεκρές βρέθηκαν σε «σφραγισμένο» δωμάτιο σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου μια 91χρονη μητέρα και η 56χρονη κόρη της. Οι δύο γυναίκες ήταν σε προχωρημένη σήψη ενώ για την υπόθεση έχει συνελήφθη ο 54χρονος γιος της οικογένειας που ήταν κι αυτός στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία που έκαναν στο ΑΤ Ζωγράφου συγγενείς των δύο γυναικών καθώς είχαν αρκετό καιρό να δώσουν σημεία ζωής. Αστυνομικοί πήγαν μαζί με εισαγγελέα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου και εκεί εντοπίστηκε το δωμάτιο που είχε σφραγιστεί και μέσα βρισκόντουσαν τα πτώματα των γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Όπως αναφέρουν περίοικοι, ενάμιση μήνα τουλάχιστον είχαν να δουν στη γειτονιά τις δύο γυναίκες.

«Ενάμιση μήνα; Δύο μήνες; Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν τους βλέπαμε. Θεωρούσαμε ότι μάλλον νοσηλεύονται κάπου. Αλλά εδώ ο γείτονας στο ισόγειο, ο φίλος μου, μου έλεγε ότι πριν από κανένα ενάμιση μήνα ότι του έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά. Και λέγαμε λέγαμε τι γίνεται τώρα;» τονίζει γείτονας λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του εντοπισμού των δύο γυναικών.

Ο ίδιος προσθέτει:

«Μάθαμε ότι κάποιοι συγγενείς προσπάθησαν να ανοίξουν, να δουν την ανιψιά τους κτλ. Δεν τους άνοιγε, δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Πιο έντονο έγινε το Σάββατο και την Παρασκευή που κλήθηκε και η αστυνομία από τους συγγενείς. Ήρθε η αστυνομία το Σάββατο νομίζω ή την Παρασκευή ήταν και στη συνέχεια σήμερα το πρωί δεν ξέρω. Ζητήσανε παραγγελία από εισαγγελέα. Ποιος ξέρει τι έγινε και βρέθηκε αυτό το πράγμα το απόκοσμο».

Η παρέα που πίνει καφέ απέναντι ακριβώς από την πολυκατοικία λέει ότι «είχαμε μια άτυπη επικοινωνία γιατί η κόρη ερχόταν εδώ και έτρωγε καμιά τυρόπιτα, έπινε κάνα καφέ. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Μαθαίναμε ότι είχε καρκίνο, ότι έτρεχε στους γιατρούς και ο αδελφός ένα ψηλό παλικάρι εδώ από τη γειτονιά. Μαθαίναμε ότι είχε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έβγαινε συνήθως έξω από το σπίτι. Η γιαγιά ήταν δυσκίνητη, ήταν μεγάλη σε ηλικία. Η κόρη την έπαιρνε καμιά φορά και την πήγαινε καμιά βόλτα ή την έφερνε εδώ στο καφέ και πίνανε καμιά πορτοκαλάδα».

«Μένουν εδώ πολλά χρόνια. Δικό τους το σπίτι εδώ. Απ’ ότι μου λέει εδώ ο γείτονας που μένει δίπλα τους στο ισόγειο, είχαν συνεχείς τσακωμούς. […] Του χτυπάγανε το κουδούνι να του δώσουν λογαριασμούς. Δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα. Ήταν δύσκολος στην επικοινωνία γενικότερα. Η κόρη βέβαια έβγαινε έξω, πήγαινε. Εγώ στις βόλτες μου ας πούμε, την πετύχαινα στον δρόμο, λέγαμε μια καλημέρα ή ερχόταν εδώ και έπινε καφέ και μετά ξαναπήγαινε στο σπίτι».