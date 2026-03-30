Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος της οικογένειας – Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα

Συνελήφθη ο γιος μετά από εντολή εισαγγελέα για ανθρωποκτονία κατά συρροή, στου Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο γυναικών – μητέρας και κόρης – μέσα σε διαμέρισμα σε προχωρημένη σήψη

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, ο 54χρονος γιος ισχυρίζεται ότι πέθαναν μόνες τους και οι δύο και «απλά τις έβαλα εκεί γιατί δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν. Πέθαναν πριν τρεις μήνες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς λένε ότι έχουν να μιλήσουν περίπου τρεις μήνες μαζί τους και ο ιατροδικαστής λέει ότι οι σοροί είναι πάνω από ένα μήνα εκεί.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.