Κυριακή η αλλαγή της ώρας – Αύριο, οι δείκτες του ρολογιού μία ώρα μπροστά

Αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, δηλαδή την τελευταία κυριακή του Μαρτίου, περνάμε στη θερινή ώρα.

Αυτό σημαίνει οτι στις 3:00 τα ξημερώματα γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά, ώστε να δείχνουν 4:00.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».