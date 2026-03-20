Μία ώρα λιγότερου ύπνου. Περισσότερο φως το απόγευμα. Και μια αλλαγή που κάθε χρόνο διχάζει. Η αλλαγή ώρας 2026 πλησιάζει και φέρνει μαζί της τη μετάβαση στη θερινή ώρα.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Πότε αλλάζει η ώρα το 2026 στην Ελλάδα;

Η αλλαγή γίνεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Για το 2026:

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Στις 03:00 → 04:00

Χάνουμε 1 ώρα ύπνου

Τον Οκτώβριο:

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Στις 04:00 → 03:00

Κερδίζουμε 1 ώρα ύπνου

Γιατί η αλλαγή ώρας γίνεται πάντα Κυριακή;

Δεν είναι τυχαίο.

Η αλλαγή γίνεται Κυριακή ώστε να επηρεάζει λιγότερο την εργασία, τα σχολεία και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η ημέρα αυτή θεωρείται πιο «ουδέτερη» κοινωνικά, δίνοντας χρόνο προσαρμογής πριν ξεκινήσει η εβδομάδα.

Στην Ευρώπη, η θερινή ώρα αρχίζει κάθε τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Η θερινή ώρα δεν είναι τόσο «αθώα»

Η απώλεια μιας ώρας ύπνου μπορεί να φαίνεται μικρή. Όμως για τον οργανισμό δεν είναι.

Η αλλαγή επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό — το εσωτερικό «βιολογικό ρολόι» που ρυθμίζει ύπνο, ενέργεια και διάθεση.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τις πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή:

Αυξάνεται η κόπωση

Παρατηρείται μικρή άνοδος στα καρδιακά επεισόδια

Αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα

Επηρεάζεται η συγκέντρωση και η ψυχολογία

Η Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου έχει μάλιστα ταχθεί υπέρ της κατάργησης της θερινής ώρας, υποστηρίζοντας ότι η μόνιμη κανονική ώρα είναι πιο συμβατή με τη βιολογία μας.

Γιατί εφαρμόστηκε αρχικά η αλλαγή ώρας;

Η ιδέα ξεκίνησε με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το 1916, εν μέσω Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία υιοθέτησε πρώτη τη θερινή ώρα για να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σταδιακά, το μέτρο επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, ενώ από το 1996 ισχύει ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση.

Ωστόσο, σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι σήμερα το ενεργειακό όφελος είναι περιορισμένο, καθώς η κατανάλωση έχει αλλάξει σημαντικά.

Θα καταργηθεί τελικά η αλλαγή ώρας;

Το θέμα έχει συζητηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Ορισμένες χώρες, όπως η Τουρκία και το Μαρόκο, έχουν ήδη υιοθετήσει μόνιμη θερινή ώρα, ενώ άλλες περιοχές (όπως η Χαβάη και η Αριζόνα στις ΗΠΑ) δεν αλλάζουν καθόλου ώρα.

Για την ώρα, πάντως, η αλλαγή συνεχίζεται κανονικά.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προσαρμοστείτε πιο εύκολα

Οι ειδικοί προτείνουν:

Σταδιακή μετατόπιση της ώρας ύπνου λίγες ημέρες πριν

Έκθεση στο πρωινό φως του ήλιου

Αποφυγή οθονών πριν τον ύπνο

Σταθερό πρόγραμμα ύπνου

Οι περισσότεροι άνθρωποι προσαρμόζονται μέσα σε λίγες ημέρες.