Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

Κάθε άνοιξη, η ίδια μικρή «μετατόπιση» στον χρόνο υπενθυμίζει πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η καθημερινότητά μας μέσα σε μια νύχτα. Η μετάβαση στη θερινή ώρα, μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να επηρεάζει τον ύπνο, την απόδοση και τις συνήθειες εκατομμυρίων πολιτών, ενώ παραμένει στο επίκεντρο μιας ευρωπαϊκής συζήτησης που δεν έχει ακόμη καταλήξει.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026, θα τεθεί σε ισχύ η θερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00. Το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου όπου θα αλλάξει εκ νέου η ώρα και θα ενεργοποιηθεί η χειμερινή.

Η διαμάχη για την αλλαγή ώρας

Η αλλαγή της ώρας αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της αλλαγής ώρας μετά από δημόσια διαβούλευση όπου το 84% των Ευρωπαίων τάχθηκε υπέρ της μόνιμης εφαρμογής είτε της θερινής είτε της χειμερινής ώρας. Ωστόσο, η έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών καθιστά τη διαδικασία περίπλοκη, με αποτέλεσμα η αλλαγή ώρας να συνεχίζει να εφαρμόζεται.

Τα επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης περιλαμβάνουν λόγους υγείας, όπως διαταραχές ύπνου και μείωση απόδοσης, καθώς και οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη διατήρηση μιας σταθερής ώρας. Αντίθετα, υποστηρικτές της θερινής ώρας τονίζουν ότι προσφέρει περισσότερες ώρες φωτός το απόγευμα, ενισχύοντας την ψυχαγωγία και την ευημερία κατά τους θερινούς μήνες.