Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
Ποια Κυριακή του Μαρτίου πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
Αντίστροφα μετά ο χρόνος για την αλλαγή της ώρας από χειμερινή σε θερινή. Η μετάβαση γίνεται κάθε χρόνο την άνοιξη, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες.
Πότε αλλάζει η ώρα
Η αλλαγή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, επομένως φέτος την Κυριακή 29 Μαρτίου. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά και δείχνουν 04:00, με αποτέλεσμα να χάνουμε μία ώρα ύπνου αλλά να κερδίζουμε περισσότερο φως μέσα στην ημέρα.
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης για τη θερινή και χειμερινή ώρα. Η θερινή ώρα παραμένει σε ισχύ έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όταν τα ρολόγια γυρίζουν και πάλι μία ώρα πίσω.
Η πρακτική της αλλαγής ώρας εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός μέσα στην ημέρα.
Πόσο θα διαρκέσει η θερινή ώρα
Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
