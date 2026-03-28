Η επιδημία της μοναξιάς: Πώς η τεχνολογία μάς απομονώνει στην Αθήνα

Στην καρδιά μιας πόλης τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου οι πολυκατοικίες στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη και οι δρόμοι σφύζουν από κίνηση, συντελείται ένα αθόρυβο, αλλά βαθιά ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο. Η Αθήνα, μια πόλη που παραδοσιακά ταυτιζόταν με τη ζωντάνια, την εξωστρέφεια και τις γεμάτες πλατείες, αντιμετωπίζει σήμερα τη δική της «επιδημία της μοναξιάς».

Είναι το παράδοξο της σύγχρονης αστικής ζωής: ποτέ άλλοτε δεν ζούσαμε τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, και ποτέ άλλοτε δεν νιώθαμε τόσο αποκομμένοι. Η αίσθηση της γειτονιάς, του «καλημέρα» από το απέναντι μπαλκόνι, έχει δώσει τη θέση της σε μια ανώνυμη συνύπαρξη, όπου οι οθόνες των κινητών μας τηλεφώνων αποτελούν το μοναδικό, συχνά απατηλό, παράθυρο στον κόσμο.

Συνδεδεμένοι, αλλά απομονωμένοι

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε. Τα social media, οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και οι βιντεοκλήσεις μάς επιτρέπουν να είμαστε «συνδεδεμένοι» 24 ώρες το 24ωρο με ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ωστόσο, αυτή η ψηφιακή υπερσύνδεση φαίνεται να λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι.

Πίσω από την ψευδαίσθηση της κοινωνικότητας που προσφέρουν τα likes και τα comments, κρύβεται μια βαθιά έλλειψη ουσιαστικής, ανθρώπινης επαφής. Η ψηφιακή επικοινωνία, όσο χρήσιμη κι αν είναι, στερείται τα βασικά στοιχεία που χτίζουν την αληθινή οικειότητα: τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής, τη σωματική εγγύτητα και, πάνω απ’ όλα, την αμέριστη προσοχή.

Στην Αθήνα, όπως και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, ο εθισμός στην οθόνη έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά «μοναχικών online» χρηστών.

Αντί να μιλάμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας -στο μετρό, στην καφετέρια, ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι- προτιμούμε να βυθιζόμαστε στον ψηφιακό μικρόκοσμό μας, scrolling ασταμάτητα σε ροές ειδήσεων και φωτογραφιών που, αντί να μας χορταίνουν, μας αφήνουν με μια αίσθηση κενού και ανεπάρκειας.

Τα social media συχνά εντείνουν το αίσθημα της μοναξιάς, καθώς μας αναγκάζουν να συγκρίνουμε την καθημερινότητά μας με τις «τέλεια επιμελημένες» ζωές των άλλων, καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση ότι όλοι οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι και κοινωνικοί, εκτός από εμάς.

Η κατάρρευση της γειτονιάς

Η Αθήνα της δεκαετίας του ’70 ή του ’80 ήταν μια πόλη όπου η γειτονιά αποτελούσε τον βασικό κοινωνικό πυρήνα. Ο κόσμος γνώριζε τους γείτονές του, τα παιδιά έπαιζαν στους δρόμους και η καθημερινότητα περιλάμβανε συνεχείς, αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις.

Σήμερα, αυτό το μοντέλο έχει καταρρεύσει. Ο αστικός απομονωτισμός έχει επικρατήσει. Οι πολυκατοικίες έχουν μετατραπεί σε «κατακόρυφα χωριά» ανωνυμίας, όπου οι ένοικοι μπορεί να ζουν χρόνια ο ένας δίπλα στον άλλο χωρίς να ανταλλάξουν ούτε μια κουβέντα.

Ο γρήγορος ρυθμός ζωής, το άγχος της καθημερινότητας, οι μεγάλες αποστάσεις και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου συμβάλλουν σε αυτή την αποξένωση.

Η πόλη, αν και γεμάτη καφετέριες και μπαρ, συχνά δεν προσφέρει τους κατάλληλους «τρίτους χώρους» -πέρα από το σπίτι και τη δουλειά- όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν αυθόρμητα, χωρίς την υποχρέωση κατανάλωσης, και να αναπτύξουν σχέσεις.

Ο δημόσιος χώρος στην Αθήνα, αν και έχει βελτιωθεί σε κάποια σημεία, συχνά παραμένει εχθρικός για την κοινωνικοποίηση, με έλλειψη πρασίνου, καθιστικών και ασφαλών πεζοδρομίων. Όλα αυτά ενισχύουν την τάση μας να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και στο σπίτι μας, μετατρέποντας τη μοναξιά σε μια κανονικότητα που, αν και επώδυνη, την αποδεχόμαστε ως αναπόφευκτη.

Επιστροφή στις παρέες και στις κοινότητες

Ευτυχώς, η ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση είναι πολύ ισχυρή για να κατασταλεί εντελώς. Απέναντι σε αυτό το τοπίο απομόνωσης, μια σιωπηλή αλλά δυναμική «αντίσταση» ανθίζει στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια εντυπωσιακή επιστροφή στις παρέες, στις ομάδες κοινών ενδιαφερόντων και στις τοπικές κοινότητες.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, αναγνωρίζοντας το κενό που αφήνει ο ψηφιακός κόσμος, αναζητούν τρόπους να ξανασυνδεθούν στην πραγματική ζωή, με όρους που θυμίζουν άλλες εποχές, αλλά προσαρμοσμένους στο σήμερα.

Οι λέσχες ανάγνωσης γνωρίζουν τεράστια άνθηση, γεμίζοντας βιβλιοπωλεία και καφέ με ανθρώπους που θέλουν να συζητήσουν για βιβλία, αλλά κυρίως να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα.

Οι ομάδες πεζοπορίας και οι σύλλογοι που διοργανώνουν εξορμήσεις στον Υμηττό, στην Πάρνηθα ή σε κοντινά νησιά προσφέρουν την ευκαιρία για άσκηση, επαφή με τη φύση, αλλά και για τη δημιουργία νέων φιλιών σε ένα χαλαρό, μη ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι ομάδες της λεγόμενης «αστικής κηπουρική» μετατρέπουν εγκαταλελειμμένους χώρους σε πηγές ζωής και κοινοτικής δράσης.

Ο εθελοντισμός, επίσης, αποτελεί μια ισχυρή διέξοδο, με πολλές ομάδες να δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, προσφέροντας όχι μόνο βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά και μια αίσθηση σκοπού και ανήκειν στους εθελοντές.

Η πόλη όπου θέλουμε να ζούμε

Η επιδημία της μοναξιάς στην Αθήνα δεν είναι μια νομοτέλεια, αλλά ένα σύμπτωμα του τρόπου που έχουμε οργανώσει τη ζωή μας και την πόλη μας. Η τεχνολογία, αν και ισχυρό εργαλείο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζεστασιά της ανθρώπινης επαφής.

Η επιστροφή στις παρέες, στις ομάδες και στις κοινότητες είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Χρειαζόμαστε μια Αθήνα που δεν θα είναι απλώς ένας χώρος εργασίας και κατανάλωσης, αλλά μια πόλη που θα ευνοεί τη συνάντηση, τη συζήτηση και την ουσιαστική σύνδεση.

Χρειαζόμαστε περισσότερους δημόσιους χώρους, περισσότερες πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους της γειτονιάς και, πάνω απ’ όλα, χρειαζόμαστε να ξαναβρούμε τον χρόνο και τη διάθεση να πούμε ένα αληθινό «καλημέρα» στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας.