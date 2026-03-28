Η επιδημία της μοναξιάς: Πώς η τεχνολογία μάς απομονώνει στην Αθήνα
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 07:00

Η επιδημία της μοναξιάς: Πώς η τεχνολογία μάς απομονώνει στην Αθήνα

Η Αθήνα βιώνει μια σιωπηλή «επιδημία μοναξιάς» πίσω από τις οθόνες, όμως η ελπίδα επιστρέφει μέσα από νέες, ανθρώπινες κοινότητες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Στην καρδιά μιας πόλης τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου οι πολυκατοικίες στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη και οι δρόμοι σφύζουν από κίνηση, συντελείται ένα αθόρυβο, αλλά βαθιά ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο. Η Αθήνα, μια πόλη που παραδοσιακά ταυτιζόταν με τη ζωντάνια, την εξωστρέφεια και τις γεμάτες πλατείες, αντιμετωπίζει σήμερα τη δική της «επιδημία της μοναξιάς».

Είναι το παράδοξο της σύγχρονης αστικής ζωής: ποτέ άλλοτε δεν ζούσαμε τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, και ποτέ άλλοτε δεν νιώθαμε τόσο αποκομμένοι. Η αίσθηση της γειτονιάς, του «καλημέρα» από το απέναντι μπαλκόνι, έχει δώσει τη θέση της σε μια ανώνυμη συνύπαρξη, όπου οι οθόνες των κινητών μας τηλεφώνων αποτελούν το μοναδικό, συχνά απατηλό, παράθυρο στον κόσμο.

Συνδεδεμένοι, αλλά απομονωμένοι

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε. Τα social media, οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και οι βιντεοκλήσεις μάς επιτρέπουν να είμαστε «συνδεδεμένοι» 24 ώρες το 24ωρο με ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ωστόσο, αυτή η ψηφιακή υπερσύνδεση φαίνεται να λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι.

Πίσω από την ψευδαίσθηση της κοινωνικότητας που προσφέρουν τα likes και τα comments, κρύβεται μια βαθιά έλλειψη ουσιαστικής, ανθρώπινης επαφής. Η ψηφιακή επικοινωνία, όσο χρήσιμη κι αν είναι, στερείται τα βασικά στοιχεία που χτίζουν την αληθινή οικειότητα: τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής, τη σωματική εγγύτητα και, πάνω απ’ όλα, την αμέριστη προσοχή.

Στην Αθήνα, όπως και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, ο εθισμός στην οθόνη έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά «μοναχικών online» χρηστών.

Αντί να μιλάμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας -στο μετρό, στην καφετέρια, ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι- προτιμούμε να βυθιζόμαστε στον ψηφιακό μικρόκοσμό μας, scrolling ασταμάτητα σε ροές ειδήσεων και φωτογραφιών που, αντί να μας χορταίνουν, μας αφήνουν με μια αίσθηση κενού και ανεπάρκειας.

Τα social media συχνά εντείνουν το αίσθημα της μοναξιάς, καθώς μας αναγκάζουν να συγκρίνουμε την καθημερινότητά μας με τις «τέλεια επιμελημένες» ζωές των άλλων, καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση ότι όλοι οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι και κοινωνικοί, εκτός από εμάς.

Η κατάρρευση της γειτονιάς

Η Αθήνα της δεκαετίας του ’70 ή του ’80 ήταν μια πόλη όπου η γειτονιά αποτελούσε τον βασικό κοινωνικό πυρήνα. Ο κόσμος γνώριζε τους γείτονές του, τα παιδιά έπαιζαν στους δρόμους και η καθημερινότητα περιλάμβανε συνεχείς, αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις.

Σήμερα, αυτό το μοντέλο έχει καταρρεύσει. Ο αστικός απομονωτισμός έχει επικρατήσει. Οι πολυκατοικίες έχουν μετατραπεί σε «κατακόρυφα χωριά» ανωνυμίας, όπου οι ένοικοι μπορεί να ζουν χρόνια ο ένας δίπλα στον άλλο χωρίς να ανταλλάξουν ούτε μια κουβέντα.

Ο γρήγορος ρυθμός ζωής, το άγχος της καθημερινότητας, οι μεγάλες αποστάσεις και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου συμβάλλουν σε αυτή την αποξένωση.

Η πόλη, αν και γεμάτη καφετέριες και μπαρ, συχνά δεν προσφέρει τους κατάλληλους «τρίτους χώρους» -πέρα από το σπίτι και τη δουλειά- όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν αυθόρμητα, χωρίς την υποχρέωση κατανάλωσης, και να αναπτύξουν σχέσεις.

Ο δημόσιος χώρος στην Αθήνα, αν και έχει βελτιωθεί σε κάποια σημεία, συχνά παραμένει εχθρικός για την κοινωνικοποίηση, με έλλειψη πρασίνου, καθιστικών και ασφαλών πεζοδρομίων. Όλα αυτά ενισχύουν την τάση μας να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και στο σπίτι μας, μετατρέποντας τη μοναξιά σε μια κανονικότητα που, αν και επώδυνη, την αποδεχόμαστε ως αναπόφευκτη.

Επιστροφή στις παρέες και στις κοινότητες

Ευτυχώς, η ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση είναι πολύ ισχυρή για να κατασταλεί εντελώς. Απέναντι σε αυτό το τοπίο απομόνωσης, μια σιωπηλή αλλά δυναμική «αντίσταση» ανθίζει στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια εντυπωσιακή επιστροφή στις παρέες, στις ομάδες κοινών ενδιαφερόντων και στις τοπικές κοινότητες.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, αναγνωρίζοντας το κενό που αφήνει ο ψηφιακός κόσμος, αναζητούν τρόπους να ξανασυνδεθούν στην πραγματική ζωή, με όρους που θυμίζουν άλλες εποχές, αλλά προσαρμοσμένους στο σήμερα.

Οι λέσχες ανάγνωσης γνωρίζουν τεράστια άνθηση, γεμίζοντας βιβλιοπωλεία και καφέ με ανθρώπους που θέλουν να συζητήσουν για βιβλία, αλλά κυρίως να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα.

Οι ομάδες πεζοπορίας και οι σύλλογοι που διοργανώνουν εξορμήσεις στον Υμηττό, στην Πάρνηθα ή σε κοντινά νησιά προσφέρουν την ευκαιρία για άσκηση, επαφή με τη φύση, αλλά και για τη δημιουργία νέων φιλιών σε ένα χαλαρό, μη ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι ομάδες της λεγόμενης «αστικής κηπουρική» μετατρέπουν εγκαταλελειμμένους χώρους σε πηγές ζωής και κοινοτικής δράσης.

Ο εθελοντισμός, επίσης, αποτελεί μια ισχυρή διέξοδο, με πολλές ομάδες να δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, προσφέροντας όχι μόνο βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά και μια αίσθηση σκοπού και ανήκειν στους εθελοντές.

Η πόλη όπου θέλουμε να ζούμε

Η επιδημία της μοναξιάς στην Αθήνα δεν είναι μια νομοτέλεια, αλλά ένα σύμπτωμα του τρόπου που έχουμε οργανώσει τη ζωή μας και την πόλη μας. Η τεχνολογία, αν και ισχυρό εργαλείο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζεστασιά της ανθρώπινης επαφής.

Η επιστροφή στις παρέες, στις ομάδες και στις κοινότητες είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Χρειαζόμαστε μια Αθήνα που δεν θα είναι απλώς ένας χώρος εργασίας και κατανάλωσης, αλλά μια πόλη που θα ευνοεί τη συνάντηση, τη συζήτηση και την ουσιαστική σύνδεση.

Χρειαζόμαστε περισσότερους δημόσιους χώρους, περισσότερες πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους της γειτονιάς και, πάνω απ’ όλα, χρειαζόμαστε να ξαναβρούμε τον χρόνο και τη διάθεση να πούμε ένα αληθινό «καλημέρα» στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Παπαδόπουλος
Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 27.03.26

Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Μίνα Μουστάκα
Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Ελλάδα 27.03.26

Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Σύνταξη
Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
Αναστάτωση 27.03.26

Ο άντρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Δείτε βίντεο 27.03.26

Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Σύνταξη
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Ελλάδα 27.03.26

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ελλάδα 27.03.26

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Σύνταξη
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
«Mission impossible»; 28.03.26

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σύνταξη
«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Σύνταξη
Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αν το χρειαστούν
«Δεν ήταν εκεί» 28.03.26

Το NATO «απλώς δεν ήταν εκεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την άρνηση συμμαχικών χωρών να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, απειλώντας να μην τους βοηθήσει η χώρα του στο μέλλον.

Σύνταξη
Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Πυραυλικά πλήγματα 28.03.26

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Σύνταξη
Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

