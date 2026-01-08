Η μοναξιά κάνει «πάρτι» στους νέους – παρά τα πολλά social media

Τι συμβαίνει με τη μοναξιά και την κοινωνική σύνδεση στην εποχή μας; Μια αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι η κοινωνική κακοδαιμονία είναι υψηλότερη στους νεότερους ενήλικες και χαμηλότερη στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Παράλληλα, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, η κοινωνική ευημερία ήταν υψηλότερη στους νεότερους και στους ηλικιωμένους και χαμηλότερη στους μεσήλικες. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό PLOS One.

Τι είναι κοινωνική ευημερία

Η κοινωνική ευημερία αναφέρεται στην ποιότητα των σχέσεων ενός ατόμου, στο αίσθημα του ανήκειν, στην κοινωνική υποστήριξη και στην ικανότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά μέσα σε μια κοινότητα. Περιλαμβάνει το να νιώθει κανείς αποδεκτός, πολύτιμος και συνδεδεμένος με τους άλλους, καθώς και το να έχει ευκαιρίες για ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή.

Η κοινωνική ευημερία υποστηρίζεται από την εμπιστοσύνη, την αμοιβαιότητα, την κοινωνική συνοχή και την πρόσβαση σε υποστηρικτικά δίκτυα. Περιλαμβάνει, επίσης, την αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη, τη συμπερίληψη και την πεποίθηση ότι η κοινωνία παρέχει ευκαιρίες για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Τι είναι κοινωνική κακοδαιμονία

Η κοινωνική κακοδαιμονία, αντίθετα, αναφέρεται σε συνθήκες και εμπειρίες που υπονομεύουν την υγιή κοινωνική λειτουργία και τη συνδεσιμότητα. Περιλαμβάνει την κοινωνική απομόνωση, τη μοναξιά, τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση και τις χρόνιες συγκρούσεις. Συχνά προκύπτει από δομικούς παράγοντες, όπως η φτώχεια, η ανισότητα, οι αποκλειστικοί θεσμοί ή η διάρρηξη της εμπιστοσύνης στην κοινότητα.

Σε ατομικό επίπεδο μπορεί να εκδηλωθεί ως αποξένωση, έλλειψη υποστήριξης ή επίμονο διαπροσωπικό στρες. Η κοινωνική κακοδαιμονία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ψυχική και σωματική υγεία, μειώνοντας την ανθεκτικότητα και αυξάνοντας την ευαλωτότητα στο άγχος και την ασθένεια.

Τι έδειξε η έρευνα για του νέους και τη μοναξιά

Ο επικεφαλής της μελέτης και οι συνεργάτες του θέλησαν να διερευνήσουν πώς η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική κακοδαιμονία μεταβάλλονται με την ηλικία. Επίσης, επιδίωξαν να κατανοήσουν ποιες κοινωνικές συνθήκες, αλλαγές ζωής και στάσεις απέναντι στις σχέσεις χαρακτηρίζουν άτομα με διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής ευημερίας και κακοδαιμονίας.

Ανέλυσαν δεδομένα από 4.812 Αμερικανούς ενήλικες. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν περίπου 44 έτη. Περίπου το 57% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, το 31% ήταν ελεύθεροι, ενώ το 44% ήταν παντρεμένοι ή σε συμβίωση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με αναφορές υψηλότερης κοινωνικής ευημερίας ανέφεραν επίσης λιγότερο αντιλαμβανόμενο στρες και είχαν, κατά μέσο όρο, περισσότερους φίλους. Αντίθετα, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής κακοδαιμονίας ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας και κάπως λιγότερους φίλους, ενώ ήταν και πιο πιθανό να δηλώσουν ότι είχαν χάσει επαφή με κάποιον φίλο.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής κακοδαιμονίας, χαμηλότερη δηλαδή αποσύνδεση και μοναξιά. Από την άλλη πλευρά, οι δείκτες κοινωνικής ευημερίας ήταν υψηλότεροι στους νεότερους και στους μεγαλύτερους ενήλικες, ενώ χαμηλότεροι στους μεσήλικες. Ο αριθμός φίλων ήταν υψηλότερος κοντά στην ενηλικίωση, μειωνόταν στα τέλη της δεκαετίας των 20, έφτανε στο χαμηλότερο σημείο στη μέση ηλικία, 45-60 ετών, και στη συνέχεια αυξανόταν σταδιακά στους μεγαλύτερους ενήλικες.

