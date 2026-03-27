Στο πλαίσιο ενεργειών για την ανάδειξη και προστασία του «Λεπροκομείου Καρλοβάσου», που έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Κουτουλάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Μαυρατζώτη, Δημοτικών Συμβούλων, εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τεχνικού Επιμελητηρίου και υπηρεσιακών παραγόντων.

Στη συνάντηση, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Σάμου, έγινε μια πρώτη παρουσίαση των κτιριολογικών και μορφολογικών στοιχείων του ιστορικού κτιρίου του Λεπροκομείου από τον κ. Νίκο Σκουτέλη καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης – επιστημονικό υπεύθυνο του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, που έχει αναλάβει την τεκμηρίωση – αξιολόγηση – πρόταση για νέα χρήση, του κτιριακού συγκροτήματος Λεπροκομείου.

Συναντήσεις εργασίας και συμμετοχικές διαδικασίες

Στο πλαίσιο της μελέτης, προβλέπεται ειδικό στάδιο διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και ειδικότερα με τους εμπλεκόμενους φορείς του συγκροτήματος, μέσα από στοχευμένες συναντήσεις εργασίας και συμμετοχικές διαδικασίες, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι εφαρμόσιμο, βιώσιμο και κοινωνικά αποδεκτό.

Ο σκοπός της μελέτης, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Σάμου, είναι η κήρυξη ή μη του κτιρίου/ συγκροτήματος ως διατηρητέο και να εισαχθεί προς γνωμοδότηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ).

