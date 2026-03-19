Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.
Ήταν φθινόπωρο του 1962 όταν όλος ο πλανήτης έμεινε άφωνος, βλέποντάς την στη μεγάλη οθόνη να βγαίνει από τη θάλασσα φορώντας ένα καυτό λευκό μπικίνι στην ταινία Dr. No. Ήταν τότε που η 26χρονη Ούρσουλα Άντρες θα μεταμορφωθεί στο απόλυτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, «στοιχειώνοντας» τις υπόλοιπες μέσα στις επόμενες δεκαετίες.
Από τότε θα μεταμορφωθεί σε sex symbol της μεγάλης οθόνης, οι κινηματογραφικές της μετοχές θα εκτοξευθούν, οι φωτογραφίσεις της στο Playboy θα γράψουν ιστορία, ενώ θα χτίσει και μια περιουσία για να περάσει άνετα την υπόλοιπή της ζωή. Ή τουλάχιστον αυτό σχεδίαζε.
Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα υπολόγιζε. Σήμερα που κλείνει το 90ό έτος της ηλικίας της, η Ούρσουλα Άντρες νιώθει αβοήθητη, άγχος και θυμό, καθώς είδε 16 εκατομμύρια λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός».
Η σταρ της μεγάλης οθόνης κατέθεσε τον Ιανουαρίο καταγγελία κατά του πρώην μάνατζέρ της Έρικ Φρέιμοντ, κατηγορώντας τον για τις απώλειες στην περιουσία της.
«Για οκτώ χρόνια μου έλεγαν ψέματα, εκμεταλλεύονταν την καλή μου θέληση και την εμπιστοσύνη μου με έναν ύπουλο, ακόμη και εγκληματικό, τρόπο για να μου πάρουν τα πάντα. Και βασίζονταν στην ηλικία μου. Είμαι τόσο συντετριμμένη» δήλωσε στο γερμανικό περιοδικό Blick.
«Αυτό το συναίσθημα της αδυναμίας είναι αφόρητο. Με σκοτώνει» συμπλήρωσε η 90χρονη σταρ, λέγοντας πως πλέον δεν μπορεί να κοιμηθεί και έχει ένα μόνιμο άγχος.
Bond Girl Ursula Andress left 'devastated' as she 'loses' £16 million fortune at the hands of her former late manager as star marks her 90th birthday full of anxiety and anger and admits the deceit 'is killing me'
— Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 19, 2026
Ο Έρικ Φρέιμοντ φέρεται να τζόγαρε ή να έχασε 16 εκατ. λίρες, μέσα από μια σειρά συναλλαγών, που η Άντρες δεν γνώριζε. Μάλιστα, φέρεται να αγόρασε και μια σειρά από έργα τέχνης, που όμως ποτέ δεν παραδόθηκαν σε εκείνη.
Ο γνωστός μάνατζερ πριν από λίγο καιρό είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση της περιουσίας του κληρονόμου του οίκου Hermès, Νικολά Πουχ.
Μάλιστα κατά την διάρκεια της ανάκρισης στο Παρίσι, τον περασμένο Ιούλιο, ομολόγησε ορισμένες από τις κατηγορίες. Δύο εβδομάδες έβαλε τέλος στη ζωή του και, όπως αποκαλύφθηκε, τα έργα τέχνης που είχε αγοράσει με την περιουσία της Ούρσουλα Άντρες, ήταν στο όνομα της συζύγου του Κάρολαϊν.
* Κεντρική φωτογραφία: Η Ούρσουλα Άντρες στο Φεστιβάλ των Καννών το 2000
