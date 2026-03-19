magazin
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19 Μαρτίου 2026, 12:11

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ήταν φθινόπωρο του 1962 όταν όλος ο πλανήτης έμεινε άφωνος, βλέποντάς την στη μεγάλη οθόνη να βγαίνει από τη θάλασσα φορώντας ένα καυτό λευκό μπικίνι στην ταινία Dr. No. Ήταν τότε που η 26χρονη Ούρσουλα Άντρες θα μεταμορφωθεί στο απόλυτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, «στοιχειώνοντας» τις υπόλοιπες μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Atlas of Hearts (@atlasofhearts.journal)

Από τότε θα μεταμορφωθεί σε sex symbol της μεγάλης οθόνης, οι κινηματογραφικές της μετοχές θα εκτοξευθούν, οι φωτογραφίσεις της στο Playboy θα γράψουν ιστορία, ενώ θα χτίσει και μια περιουσία για να περάσει άνετα την υπόλοιπή της ζωή. Ή τουλάχιστον αυτό σχεδίαζε.

Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα υπολόγιζε. Σήμερα που κλείνει το 90ό έτος της ηλικίας της, η Ούρσουλα Άντρες νιώθει αβοήθητη, άγχος και θυμό, καθώς είδε 16 εκατομμύρια λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός».

Η σταρ της μεγάλης οθόνης κατέθεσε τον Ιανουαρίο καταγγελία κατά του πρώην μάνατζέρ της Έρικ Φρέιμοντ, κατηγορώντας τον για τις απώλειες στην περιουσία της.

«Για οκτώ χρόνια μου έλεγαν ψέματα, εκμεταλλεύονταν την καλή μου θέληση και την εμπιστοσύνη μου με έναν ύπουλο, ακόμη και εγκληματικό, τρόπο για να μου πάρουν τα πάντα. Και βασίζονταν στην ηλικία μου. Είμαι τόσο συντετριμμένη» δήλωσε στο γερμανικό περιοδικό Blick.

«Αυτό το συναίσθημα της αδυναμίας είναι αφόρητο. Με σκοτώνει» συμπλήρωσε η 90χρονη σταρ, λέγοντας πως πλέον δεν μπορεί να κοιμηθεί και έχει ένα μόνιμο άγχος.

Ο Έρικ Φρέιμοντ φέρεται να τζόγαρε ή να έχασε 16 εκατ. λίρες, μέσα από μια σειρά συναλλαγών, που η Άντρες δεν γνώριζε. Μάλιστα, φέρεται να αγόρασε και μια σειρά από έργα τέχνης, που όμως ποτέ δεν παραδόθηκαν σε εκείνη.

Ο γνωστός μάνατζερ πριν από λίγο καιρό είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση της περιουσίας του κληρονόμου του οίκου Hermès, Νικολά Πουχ.

Μάλιστα κατά την διάρκεια της ανάκρισης στο Παρίσι, τον περασμένο Ιούλιο, ομολόγησε ορισμένες από τις κατηγορίες. Δύο εβδομάδες έβαλε τέλος στη ζωή του και, όπως αποκαλύφθηκε, τα έργα τέχνης που είχε αγοράσει με την περιουσία της Ούρσουλα Άντρες, ήταν στο όνομα της συζύγου του Κάρολαϊν.

* Κεντρική φωτογραφία: Η Ούρσουλα Άντρες στο Φεστιβάλ των Καννών το 2000

Headlines:
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

inWellness
inTown
Stream magazin
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Σύνταξη
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Σύνταξη
Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Fizz 18.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Σύνταξη
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύνταξη
Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Καθώς η ευρωπαϊκή δράση κορυφώνεται και οι επαναληπτικοί της φάσης των «16» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αναμετρήσεις που κρίνουν προκρίσεις και διαμορφώνουν το σκηνικό για τη συνέχεια

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Σύνταξη
ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
Κόσμος 19.03.26

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Σύνταξη
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας – Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο