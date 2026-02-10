magazin
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το να είσαι «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» μπορεί να δώσει ώθηση στην καριέρα σου, αλλά μπορεί και να την εκτροχιάσει.

Το δεύτερο σενάριο, δυστυχώς, έγινε πραγματικότητα για την Μάριαμ Ντάμπο.

«Ήμουν αρκετά ντροπαλή»

Η Μάριαμ Ντάμπο μίλησε για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Η ηθοποιός πρωταγωνίστησε ως Kara Milovy, μια τσελίστα που είναι και ελεύθερη σκοπευτής της KGB, στην ταινία του 1987 «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» -η οποία σηματοδότησε επίσης την πρώτη εμφάνιση του Τίμοθι Ντάλτον ως ο ομώνυμος χαρακτήρας.

Η Ντάμπο είπε στον Guardian, ότι απόλαυσε τα γυρίσματα της ταινίας καθώς «ήταν σαν να είμαστε μια μεγάλη οικογένεια».

Ωστόσο, όταν η ταινία την «σύστησε» στο παγκόσμιο κοινό, ανησυχούσε ότι θα εκτεθεί.

View this post on Instagram

A post shared by James Bond 007 (@007)

«Αναλαμβάνω την ευθύνη που δεν είχα αρκετή αυτοπεποίθηση», είπε. «Ήμουν αρκετά ντροπαλή. Δεν είχα δουλέψει ως ηθοποιός στην παιδική μου ηλικία. Αλλά δεν κατηγορώ τον Μποντ που κατέστρεψε την καριέρα μου. Δεν θα το μετανιώσω ποτέ», πρόσθεσε.

«Εγώ είμαι ηθοποιός»

Το 1987, η Μάριαμ Ντάμπο που τότε ήταν 26 ετών, μιλώντας στο περιοδικό People, τόνισε ότι δεν ήθελε να δώσει στους ανθρώπους λάθος εντύπωση, εξαιτίας του ρόλου που υποδύεται.

Υποστήριξε ότι ο χαρακτήρας της «δεν είναι το τυπικό πλάσμα που σκέφτεται μόνο το σεξ», σε αντίθεση με κάποιες άλλες κοπέλες του Μποντ. Αυτές, είπε, «ήταν κυρίως καρικατούρες… Εγώ είμαι ηθοποιός».

Επίσης, πόζαρε για το Playboy με σκοπό την προώθηση της ταινίας, αλλά δήλωσε στο περιοδικό People: «Δεν θα έκανα αυτές τις φωτογραφίσεις σήμερα. Έχω μάθει πολλά από τότε».

Η ταινία «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» τελικά αποδείχθηκε εισπρακτική επιτυχία, αποφέροντας έσοδα άνω των 190 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ντάμπο γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά μεγάλωσε στο Παρίσι και τη Γενεύη, και δήλωσε στον The Guardian ότι ένα από τα πράγματα που μετανιώνει στην καριέρα της είναι το γεγονός ότι παρέμεινε στο Λος Άντζελες μετά την ταινία 007, ενώ θα μπορούσε να είχε επικεντρωθεί στο θέατρο στη Γαλλία.

* Με πληροφορίες από: People

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

