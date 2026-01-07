Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Όταν έκανε την εμφάνισή της στις μικρές οθόνες το 2016 κατάφερε να αποκτήσει ένα φανατικό κοινό, έστω κι αν ποτέ δεν έφτασε στα επίπεδα «τρέλας» άλλων σειρών όπως το Stranger Things και το The Crown που κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά. Άλλωστε, το The Night Manager έδωσε την αίσθηση ότι ήταν ένα one-off κατασκοπευτικό σήριαλ.

Τότε, μέσα σε έξι επεισόδια, είδαμε τον Τομ Χίντλστον ως Τζόναθαν Πάιν να κυνηγάει τον έμπορο όπλων Ρίτσαρντ Ονσλόου Ρόπερ (που υποδυόταν ο Χιου Λόρι), να ερωτεύεται την εντυπωσιακή Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και στο τέλος να καταφέρνει να εξαρθρώσει την οργάνωσή του. The end.

Πέρα από μια ωραία, σκοτεινή και με ένταση σειρά, το The Night Manager είχε δώσει τη δυνατότητα στον 44χρονο ηθοποιό να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να δείξει σε όλους ότι είναι πολλά περισσότερα από τον Λόκι των Avengers. Και δεν είναι τυχαίο ότι τότε πολλοί θεωρούσαν ότι άξιζε ένα δοκιμαστικό ως Τζέιμς Μποντ – ήταν η περίοδος που ο Ντάνιελ Κρεγκ το σκεφτόταν να φορέσει ξανά το κοστούμι του 007.

Τελικά εκείνος επέστρεψε, ο Τομ Χίντλστον συνέχισε την περιοδεία του στον κόσμο των superheroes και των υπερπαραγωγών και το The Night Manager μπήκε μια και καλή στο χρονοντούλαπο.

Μέχρι το 2025, όταν έγινε γνωστό ότι ένας δεύτερος κύκλος θα κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες – μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία της πρώτης σεζόν.

Έως σήμερα έχουν βγει τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου The Night Manager, ο Τομ Χίντλστον επέστρεψε στον ρόλο του Τζόναθαν Πάιν και από το πουθενά φούντωσε ξανά ένα αγαπημένο debate από το 2016: είναι ο σταρ του Χόλιγουντ η καλύτερη επιλογή για τον «ορφανό» ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Η Amazon MGM και ο Ντενί Βιλνέβ μάλλον ούτε το σκέφτονται, καθώς έχουν ξεκαθαρίσει ότι ψάχνουν ένα φρέσκο πρόσωπο για την μελλοντική ταινία του 007. Ωστόσο, το κοινό έχει διαφορετική άποψη – τουλάχιστον αυτό φάνηκε στα social media.

«Αν ο Τομ ήθελε να παίξει ποτέ τον Τζέιμς Μποντ, αυτή η σειρά είναι η οντισιόν του», «είναι το The Night Manager ένα φρέσκο Licence to Kill;», «επιτυχημένη η πρόβα του Χίντλστον για Τζέιμς Μποντ» ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος του 2ου επεισοδίου.

* The Ink Factory/BBC/Φωτογράφος: Des Willie