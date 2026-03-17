Στο Δήμο Πειραιά χτυπάει η καρδιά του εθελοντισμού

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά συνδιοργανώνουν το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού με τίτλο: «Εθελοντισμός 2030: Θεσμοί, Κοινωνία και Δημοκρατική Ανθεκτικότητα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου και ώρα 10:30 – 19:00, στον Πειραιά.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό φόρουμ, παραγωγικού διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον του εθελοντισμού στη χώρα μας, με επίκεντρο τη μετάβαση από αποσπασματικές δράσεις σε μια θεσμικά θωρακισμένη πολιτική εθελοντισμού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αναπτυχθούν κρίσιμες θεματικές που αφορούν:

το θεσμικό πλαίσιο και την ανάγκη συγκρότησης εθνικής στρατηγικής

την Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση διαρκών κρίσεων

τον κοινωνικό αντίκτυπο και τη διαφάνεια

τη συμμετοχή των νέων και την εκπαιδευτική διάσταση του εθελοντισμού

τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης

την ψηφιακή καινοτομία και

τα θεσμικά όρια και τις δυνατότητες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κεντρικός στόχος, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, είναι η διαμόρφωση και υιοθέτηση του «Χάρτη Πορείας Εθελοντισμού Αττικής 2030», καθώς και η εκπόνηση της Λευκής Βίβλου Εθελοντισμού Αττικής 2030, με σαφείς στρατηγικούς άξονες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε:

«Ο εθελοντισμός είναι η πιο ζωντανή απόδειξη ότι μια κοινωνία γίνεται πιο ισχυρή όταν οι πολίτες της επιλέγουν να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν. Είναι μια δύναμη που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, καλλιεργεί την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο ανθεκτικές τοπικές κοινωνίες.

Με το 1ο Συνέδριο “Εθελοντισμός 2030: Θεσμοί, Κοινωνία και Δημοκρατική Ανθεκτικότητα”, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά ανοίγουν έναν ουσιαστικό διάλογο για το πώς ο εθελοντισμός μπορεί να περάσει σε μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου η προσφορά των πολιτών δεν θα στηρίζεται μόνο στην αυθόρμητη κινητοποίηση, αλλά θα ενισχύεται από έναν οργανωμένο και θεσμικά θωρακισμένο σχεδιασμό. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία με τον Δήμο Πειραιά και τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη επιβεβαιώνει ότι όταν η Αυτοδιοίκηση συνεργάζεται, μπορεί να δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές για την κοινωνία.

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει σταθερά κάθε δράση που ενεργοποιεί την κοινωνία των πολιτών. Γιατί πιστεύουμε ότι μια ισχυρή κοινωνία δεν οικοδομείται μόνο με πολιτικές αποφάσεις, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των πολιτών».

Κοινωνική αλληλεγγύη

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ο εθελοντισμός αποτελεί μια ουσιαστική έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Στον Δήμο Πειραιά στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κουλτούρα της προσφοράς και της συνεργασίας, αναγνωρίζοντας ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης πόλης.

Μέσα από το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά υλοποιούνται δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, προγράμματα ευαισθητοποίησης και συμμετοχικές δραστηριότητες που κινητοποιούν τους πολίτες και ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τη συμμετοχή των νέων. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε συνεχώς το εθελοντικό κίνημα και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Το Συνέδριο “Εθελοντισμός 2030” αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο οργανωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ θεσμών, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη συνεργασία και τη συνδιοργάνωση αυτού του σημαντικού συνεδρίου, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του ρόλου και της προοπτικής του εθελοντισμού στην κοινωνία μας».

Η αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς

Η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, ανάφερε: «Για την Περιφέρεια Αττικής ο εθελοντισμός είναι η αξία της κάθε μέρας και ώρας που η διπλανή πόρτα μας χρειάζεται. Χτίζουμε την κοινωνία αλληλεγγύης με όρους σύγχρονους και ακόλουθους των Διεθνών δεδομένων».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Δήμου Πειραιά Ελλάς Βερυκάκη, δήλωσε: «Ο εθελοντισμός είναι η πιο αυθεντική έκφραση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Είναι η δύναμη των ανθρώπων που επιλέγουν να προσφέρουν χρόνο, γνώση και καρδιά για το κοινό καλό.

Το Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργανώνουμε αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο την αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το εθελοντικό κίνημα, να αναδείξουμε το έργο των ανθρώπων που προσφέρουν ανιδιοτελώς και να δημιουργήσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας για το μέλλον μέσα από θεσμικό, στρατηγικό σχεδιασμό.

Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη σε όλους τους εθελοντές που καθημερινά αποδεικνύουν ότι, η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά πράξη.

Με κοινό όραμα και πίστη στη δύναμη της προσφοράς, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο συμμετοχική και πιο ελπιδοφόρα».