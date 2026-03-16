Νέος χώρος άθλησης και ψυχαγωγίας στην Παιανία

Ένας νέος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και περιπάτου, έκτασης περίπου 3.000 τμ, αποτελούμενος από παιδική χαρά, πλατεία και υπαίθριο γυμναστήριο δημιουργείται το προσεχές διάστημα στον Δήμο Παιανίας, μετά την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον δήμο από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη.

Πρόκειται για έκταση που βρίσκεται στην ΠΕ2 της ΔΕ Παιανίας και περικλείεται από τις οδούς Πεδουλά Κύπρου, Αναστ. Κώνστα, Φώτη Κόντογλου και Ευκλείδη, περιοχή η οποία έως σήμερα στερείται κοινόχρηστου χώρου.

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι προϋπολογισμού 762.000 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής ενώ το έργο χρηματοδοτεί με επιπλέον 45.000 ευρώ ο Δήμος Παιανίας.

Χώροι πρασίνου και περιπάτου

Στο πλαίσιο της ανάπλασης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Παιανίας, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς, η οποία θα είναι προσβάσιμη από την οδό Φώτη Κόντογλου (πεζόδρομος), καθώς και η κατασκευή πλατείας κυκλικής μορφής με υπαίθρια όργανα γυμναστικής.

Παράλληλα θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου και περιπάτου, ενώ σε κατάλληλα σημεία θα τοποθετηθούν παγκάκια και σύγχρονα φωτιστικά σώματα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων σημείων συνάντησης και αναψυχής για τους κατοίκους και τη βελτίωση της καθημερινότητας μικρών και μεγάλων.