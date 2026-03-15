Το «κλειδί» για τη νίκη και για το πρωτάθλημα

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο δεν ήταν εύκολο κι αυτό το γνώριζαν καλά οι «ερυθρόλευκοι» πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης. Τι έκαναν λοιπόν οι πρωταθλητές για να φτάσουν στην άνετη νίκη στο Παγκρήτιο, πετυχαίνοντας μάλιστα και τρία γκολ;

Το «κλειδί» για την εύκολη νίκη της ομάδας του Πειραιά ήταν σίγουρα το ότι πήγε στην ανάπαυλα για το ημίχρονο μπροστά στο σκορ, με το γκολ που πέτυχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 30’.

Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτό το γκολ του Μαροκινού σέντερ φορ γιατί πολύ απλά οι πειραιώτες δεν «έχασαν» το πρώτο 45λεπτο και κατάφεραν να σκοράρουν στις πολλές φάσεις που δημιούργησαν στην εστία του ΟΦΗ.

Οι γηπεδούχοι έστησαν «πούλμαν» στην περιοχή τους προσπαθώντας να περιορίσουν την επιθετική ανάπτυξη του Ολυμπιακού, και γι’ αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τους «ερυθρόλευκους» να βρουν γκολ πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Από την στιγμή λοιπόν που οι πρωταθλητές βρήκαν δίχτυα με το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο τριακοστό λεπτό της αναμέτρησης όλα έγιναν πιο εύκολα στην συνέχεια του αγώνα καθώς έςφυγε το άγχος από τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι βρήκαν άλλα δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο της συνάντησης.

Ήταν λοιπόν μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό που κατάφερε να κλείσει το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ κι αυτό είναι το ζητούμενο για τους πειραιώτες.

Αυτό ήταν το «κλειδί» της σημαντικής νίκης των πειραιωτών στο Παγκρήτιο και αυτό το ματς πρέπει να είναι «οδηγός» για τους «ερυθρόλευκους» και για τα πλέι οφ που έρχονται και θα κρίνουν το πρωτάθλημα.

Κι επειδή αναφερθήκαμε στο πρώτο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με την εξαιρετική κεφαλιά του Μαροκινού σέντερ φορ, πρέπει να σταθούμε και στην σέντρα που έκανε ο Ορτέγκα από τα αριστερά.

Ήταν μια ωραία σέντρα από τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, από εκείνες που λατρεύουν οι σέντερ φορ για να σκοράρουν με κεφαλιά.

Όταν λοιπόν η σέντρα είναι καλή ο ικανός σέντερ φορ, ο μεγάλος γκολτζής, θα βρει τον τρόπο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όπως ακριβώς έκανε και ο Ελ Κααμπί στο 30’.

Γι’ αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τέτοια ανεβάσματα από τους μπακ, με καλές σέντρες είναι κάτι παραπάνω από σημαντικά για ν’ ανοίξουν οι «κλειστές» άμυνες.

Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο επιτέθηκαν οι «ερυθρόλευκοι» στην φάση του πρώτου γκολ είναι κάτι που άρεσε ιδιαίτερα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν είναι τυχαίο το χειροκρότημα του Ισπανού τεχνικού, την στιγμή που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, μετά την κεφαλιά του Ελ Κααμπί.