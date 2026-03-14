Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα συνεργαστώ με τον Δημήτρη Φιλιππίδη, δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά»
Η Μαριάννα Τουμασάτου σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.
Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή του «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA και μίλησε για τα επαγγελματικά σχέδια της.
Μαριάννα Τουμασάτου: Τι λέει για τον Πέτρο Φιλιππίδη
Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του.
«Το ‘νικήτρια’ είναι βαριά κουβέντα, ήμουν συμπαραστάτης. Για οποιονδήποτε κακοποιημένο άνθρωπο δεν του είναι ευχάριστο να το μοιράζεται δημόσια. Το να λες ‘σε πιστεύω’ είναι σημαντικό.
Στην Ελλάδα πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είναι τραγικό να λες αλήθεια και να μην σε πιστεύουν», είπε.
«Για ότι κάνουμε στη ζωή μας δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσουμε το τίμημα των επιλογών και των πράξεών μας. Ο καθένας μας αποφασίζει το τίμα να είναι πιο κοντά σε αυτό που προτίθεται να πληρώσει».
Η επερχόμενη συνεργασία της με τον Δημήτρη Φιλιππίδη
Όπως ανέφερε η ηθοποιός, το καλοκαίρι θα παίξει σε παράσταση μαζί με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη.
«Ο Δημήτρης είναι άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας καλός συνάδελφος, όλοι μιλάνε για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο και κακό παιδί. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πολύ, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός», σχολίασε η Μαριάννα Τουμασάτου.
