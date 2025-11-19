Μαριάννα Τουμασάτου: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»

Η Μαριάννα Τουμασάτου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το Κρυφτό» με τη Λένα Δροσάκη, η οποία έκανε χθες πρεμιέρα στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Η ηθοποιός σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή του ALPHA Happy Day αναφέρθηκε και στο δυναμικό χαρακτήρα της.

Μαριάννα Τουμασάτου: «Στο παρελθόν έχω παιξει ξύλο στο δρόμο»

«Έχω φτάσει στο νοσοκομείο, έχω κάνει πολλά. Τα έβαλα με άντρα, έπαιξα ξύλο και πήγα στο νοσοκομείο. Τρως 5, ρίχνεις 1,5. Στο παρελθόν τα έχω κάνει αυτά. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι μόνο η ανοησία με οδηγούσε στο να ασχολούμαι με πλάσματα τέτοιου είδους.

Ο άλλος θέλει να μου πάρει τη σειρά. Αν ο άλλος θέλει να την πάρει και είναι τόσο διακαής του πόθος και κρέμεται η ζωή του από αυτό, ας την πάρει.

Αν είναι να δώσω τόση χαρά, δίνοντας τη σειρά μου στο αυτοκίνητο, ναι. Παλιά αν μου θίγανε αυτό με την κουζίνα και τα πιάτα….

Μετά λες, αυτουνού η κριτική είναι ότι εγώ πρέπει να είμαι στην κουζίνα και να πλένω πιάτα. Εγώ πόσο χαζή πρέπει να είμαι για να ασχοληθώ με αυτόν που νομίζει ότι εγώ πρέπει να πλένω πιάτα;» είπε η Μαριάννα Τουμασάτου.

Την ενδιαφέρει η παρουσίαση εκτός από την υποκριτική;

Η Μαριάννα Τουμασάτου απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να βρεθεί πίσω από ένα live στούντιο, εξηγώντας πως δεν είναι κάτι που μπορεί να στηρίξει.

«Δεν έχω τέτοια ταλέντα. Αυτό που κάνετε εσείς το ζωντανό… σας θαυμάζω, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Σαν αυτό που έκανα, θα το έκανα. Δεν έχω την ικανότητα για το ζωντανό».