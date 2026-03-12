Σημαντικές ζημιές στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς από τον σεισμό στην Καρδίτσα

Ζημιές προκλήθηκαν σε περιοχές στην Καρδίτσα από τον σεισμό 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Μαρτίου.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:14 και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στον δήμο Αργιθέας, σε όλο τον νομό Καρδίτσας στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 11 χιλιόμετρα βορειοαανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περί τα 13,7 χιλιόμετρα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο, ο δήμος Αργιθέας τονίζει ότι υπέστη σημαντικές ζημιές η Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς, στον μεγάλο Ναό, όπου οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν ρωγμές στους τοίχους.

Σε επιφυλακή ο δήμος Αργιθέας

«Να υπογραμμίσουμε ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του δήμου Αργιθέας, καθώς καθαρίστηκαν οι δρόμοι από πέτρες και χώματα που είχαν πέσει το μεσημέρι. Επίσης, σε όλη την Ανατολική Αργιθέα έχει αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση σε οικισμούς και κοινότητες που είχε διακοπεί αμέσως μετά τον σεισμό», συμπληρώνει ο δήμος.

«Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Καλούνται οι κάτοικοι να είναι ψύχραιμοι, ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων ή παλαιών κτιρίων. Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν άμεσα με τους αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και καταγραφή των περιστατικών. Ο δήμος Αργιθέας παραμένει σε διαρκή επιφυλακή και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη», καταλήγει ο δήμος Αργιθέας.