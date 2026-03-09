Σεισμός στην Ήπειρο – Περισσότερα από 140 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές – Σε εξέλιξη οι έλεγχοι

Σημαντικές είναι οι ζημιές που καταγράφονται μετά τον ισχυρό σεισμό της 8ης Μαρτίου στην Ήπειρο με τα στοιχεία μέχρι τώρα να ξεπερνούν κάθε αρχική εκτίμηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, από τους μέχρι τώρα ελέγχους οι ζημιές αφορούν περισσότερα από 140 κτίρια.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για κατοικίες, ωστόσο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε Ιερούς Ναούς και σχολεία της περιοχής τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από συλλόγους καθώς έχουν κλείσει εδώ και χρόνια.

Χωριά σε «κατάσταση πολιορκίας»

Το μέγεθος του πλήγματος εστιάζεται κυρίως στα παλαιά πέτρινα σπίτια, πολλά από τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μηχανικών, αναμένεται να χαρακτηριστούν επίσημα ως μη κατοικήσιμα.

Τα χωριά που δέχθηκαν το ισχυρότερο «χτύπημα» του Εγκέλαδου είναι:

Ψήνα: Η κατάσταση περιγράφεται ως δραματική, καθώς περισσότερα από τα μισά σπίτια του χωριού έχουν υποστεί ζημιές. Μαζί και η κεντρική εκκλησία στην πλατεία του χωριού.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους οικισμούς του. Άγιος Νικόλαος, Κερασέα, Πολύγυρος και Δραγοψά: Οι μηχανικοί εντοπίζουν εκτεταμένες ρωγμές και στατικά ζητήματα σε δεκάδες κτίσματα.

Συνδρομή από το ΤΕΕ Ηπείρου

Η διαδικασία της καταγραφής συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς από τα κλιμάκια του Δήμου Δωδώνης, ενώ από τη Δευτέρα στο έργο συνδράμουν ενεργά και κλιμάκια μηχανικών από το ΤΕΕ Ηπείρου. Η παρουσία των εξειδικευμένων τεχνικών είναι κρίσιμη για την οριστική αξιολόγηση των κτιρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας κάτοικος δεν θα παραμείνει σε επικίνδυνο χώρο.

Η αγωνία των κατοίκων κορυφώνεται, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται, την ώρα που οι αρχές προετοιμάζονται για τη μακρά διαδικασία των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης.

Στα Ιωάννινα

Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει τους πολίτες ότι από την πρώτη στιγμή μετά τον σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης και συντονίζοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτικός έλεγχος σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων από μηχανικούς του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ηπείρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των υποδομών.

Ο Δήμος Ιωαννιτών διευκρινίζει ότι μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές ζημιές σε κάποιο κτίριο ή αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του, διαφορετικά τα σχολεία και οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά.

Παράλληλα, ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ήδη καταθέσει αίτημα προς την Πολιτεία για την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης όλων των απαραίτητων διαδικασιών σε περίπτωση που απαιτηθούν παρεμβάσεις.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την καταγραφή πιθανών ζημιών, έχει συγκροτηθεί ειδικό τμήμα για την καταγραφή και διαχείριση των σχετικών αιτημάτων, ενώ έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, με προηγούμενη ανακοίνωση, τηλεφωνικός αριθμός και email, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι δημότες.

Ψυχραιμία

Ο Δήμος Ιωαννιτών καλεί τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι και να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών καθώς οι επιστημονικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου είναι καθησυχαστικές.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας σε δηλώσεις του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων σήμερα το πρωί, η μετασεισμική δραστηριότητα δείχνει ότι το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «Η μετασεισμική δραστηριότητα δείχνει ότι είμαστε σε εκτόνωση. Με βάση το παρελθόν μπορεί να έχει μια σχετικά μακρά χρονική διάρκεια, αλλά με σεισμούς μικρής κλίμακας, πολλές φορές μάλιστα δεν θα είναι καν αισθητοί. Ήδη έχουν καταγραφεί δεκάδες μικροί σεισμοί και όλα δείχνουν ότι βαίνουμε προς εκτόνωση. Λογικά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός».