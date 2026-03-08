Συνεχίζεται η μετασεισμική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Ο ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία, τα ξημερώματα της Κυριακής, ανησύχησε τους κατοίκους.

Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης

Ο ισχυρότερος μετασεισμός που ακολούθησε ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ 36 λεπτά μετά τις 05.00 με το επίκεντρό του να υπολογίζεται περίπου 8,4 χιλιόμετρα από τη Λεπτοκαρυά. Ακολούθησαν δύο δονήσεις μεγέθους 3,4 Ρίχτερ λίγα λεπτά αργότερα.

«Πλούσια» η μετασεισμική ακολουθία – Η διάρκεια της σεισμικής δραστηριότητας

Ο Ευθύμης Λέκκας, χαρακτήρισε (ANT1) «πλούσια» τη μετασεισμική ακολουθία, αλλά παράλληλα εξήγησε ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση για μια περιοχή με ιστορικό που έχει σεισμικότητα.

Τόνισε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει «έως και δέκα ημέρες» αλλά εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τους κατοίκους λέγοντας ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5 ρίχτερ.

Επίσης εξήγησε ότι η περιοχή δομείται γεωλογικά από εβαπορίτες, δηλαδή πετρώματα που διογκώνονται με το νερό και δημιουργούν σεισμική ανησυχία στην περιοχή.

Αν και η περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλής σεισμικότητας, είχε στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους (6,3 R) από τον σημερινό.

Κλειστά τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ιωαννιτών. Στον Δήμο Φιλιατών κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μετά την πρώτη ώρα ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι καταλληλότητας των κτιρίων.

Στον Δήμο Σουλίου θα λειτουργήσουν κανονικά τα περισσότερα σχολεία, ωστόσο κλειστά θα παραμείνουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Παραμυθιάς, καθώς λόγω του μεγέθους των εγκαταστάσεων δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι έλεγχοι και θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα από μηχανικούς του Δήμου, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Απόφαση για προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα έλαβε και ο Δήμος Δωδώνης.

Μετρά τις πληγές του ο Δήμος Δωδώνης

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης (epiruspost) τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι στον Δήμο Δωδώνης και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης.

Ψήνα, Σενίκο, Άγιος Νικόλαος, και άλλα μετρούν τις πληγές τους.

Σπίτια κατέρρευσαν κι άλλα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, εκκλησίες δεν άντεξαν το χτύπημα του Εγκέλαδου και πέτρινα σχολεία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.

Ο Δήμος Δωδώνης ξεκίνησε από το πρωί της Κυριακής την πρώτη καταγραφή και τις επιτόπιες επισκέψεις.

Ανυπολόγιστες οι ζημιές στην Ψήνα. Από την κεντρική εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου μέχρι το σχολείο και σπίτια.. Εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου παρουσιάζει ακόμη και το νεκροταφείο του χωριού.

Το Σενίκο και όλοι οι οικισμοί του έχουν υποστεί επίσης πολύ μεγάλες ζημιές. Σοβαρές ζημιές και στον Άγιο Νικόλαο.