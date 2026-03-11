Αναβάθμιση σχολικών μονάδων στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει το πρόγραμμα ανακαινίσεων και βελτιώσεων στις σχολικές μονάδες της πόλης, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το διάστημα αυτό, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά πραγματοποίησε εργασίες στο 14ο Γυμνάσιο Πειραιά και στο 9ο Γυμνάσιο Πειραιά. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών συγκροτημάτων, με έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής.

Οι εργασίες υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους, με προγραμματισμό που διασφαλίζει ότι δεν διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ στόχος είναι οι σχολικές εγκαταστάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Σταθερή προτεραιότητα

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Στον Δήμο Πειραιά, η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Κάθε παρέμβαση, κάθε εργασία, είτε στους εσωτερικούς είτε στους εξωτερικούς χώρους των σχολείων, έχει στόχο να προσφέρει ασφαλείς, λειτουργικούς και φιλικούς χώρους μάθησης για τα παιδιά μας.

Ιδιαίτερη έμφαση, αυτό το διάστημα, δίνουμε στους εξωτερικούς χώρους, ώστε να είναι ασφαλείς, καθαροί και ευχάριστοι, ενισχύοντας τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την καθημερινή εμπειρία των μαθητών.

Στόχος μας είναι κάθε σχολείο να αποτελεί έναν χώρο που οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια και χαρά. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα, γιατί κάθε μικρή παρέμβαση στα σχολεία μας έχει μεγάλη σημασία για την καθημερινότητα των μαθητών και για τις γειτονιές μας».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, σημείωσε:

«Οι εργασίες ανακαίνισης συνεχίζονται καθημερινά, με στόχο να εξασφαλίσουμε ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτή την περίοδο εστιάζουμε στους εξωτερικούς χώρους, ώστε να είναι όμορφοι και λειτουργικοί. Κάθε βελτίωση έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των μαθητών και στόχος μας είναι οι σχολικές μονάδες του Πειραιά να αποτελούν πρότυπα σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων μάθησης».