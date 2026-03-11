Τη φυλάκιση της πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια και τριών ακόμα κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση σηματοδοτεί η ομόφωνη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας για την εμβληματική αυτή υπόθεση που πριν λίγα λεπτά πέρασε στην ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης.

Τρεις ακόμα κατηγορούμενοι, ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, και οι καταδικασμένοι ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννη Λαγός παραμένουν στη φυλακή με βάση την πρωτόδικη ποινή.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστές στους υπόλοιπους κατηγορουμένους που κινδύνευαν να πάνε για πρώτη φορά η να επιστρέψουν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη. Συνολικά, με βάση τη σημερινή απόφαση 11 καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι με μετατροπή της ποινής ενώ οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους και είναι ελεύθεροι.

«Παύλο νικήσαμε. Τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου»

Με το σύνθημα ο «Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του αποχώρησε από τα δικαστήρια η μητέρα του Μάγδα Φύσσα δεκατρία χρόνια με τη δολοφονία του γιου της.

«Παύλο τα καταφέραμε. Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Τους ξεφτίλισες». Με αυτές τις 12 λέξεις και με έκδηλη τη συγκίνηση της η Μάγδα Φύσσα στάθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες να μιλήσει για το παιδί της και την εμβληματική αυτή υπόθεση.

«Τελειώσαμε σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου λίγο πιο ανακουφισμένη. Ευχαριστώ όλες και όλους που δώσαμε αυτό τον αγώνα. Παύλο νικήσαμε. Τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου», πρόσθεσε η Μάγδα Φύσσα με δάκρυα στα μάτια.