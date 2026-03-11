Απόφαση που οδηγεί στη φυλακή τέσσερις πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είναι αυτή που εξέδωσαν πριν λίγο οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας οι οποίοι απέρριψαν την αναγνώριση ελαφρυντικών για την πλειοψηφία από τους καταδικασθέντες.

Με την κρίσιμη αυτή απόφαση τους οι δικαστές ουσιαστικά βάζουν τέλος στην ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση που είχαν αιτηθεί μέσω των ελαφρυντικών οι κατηγορούμενοι οι οποίοι όλα αυτά χρόνια που μεσολάβησαν από την πρωτόδικη ποινή παραμένουν ελεύθεροι εν αναμονή της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας.

Σε ποιους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Συγκεκριμένα οι δικαστές κατά πλειοψηφία αποφάσισαν να χορηγήσουν το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη σε πέντε μόνο κατηγορουμένους και συγκεκριμένα στους Αντώνη Γρέγο, Αριστοδήμο Δασκαλάκη ,Μάρκο Ευγενικό, Δημήτρη Κουκούτση και Θωμά Μαρία.

Αμέσως μετά η εισαγγελέας εισηγήθηκε να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι με τις πρωτόδικες ποινές, πλην των πέντε για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό και εισηγήθηκε διαφορετική ποινική μεταχείριση και χαμηλότερες ποινές σε σχέση με τον πρώτο βαθμό .

Σε λίγη ώρα αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για την ποινική μεταχείριση ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων.

Τις τελικές ποινές για τους 42 καταδικασθέντες από τις οποίες θα κριθεί και η μεταχείριση τους καθώς και αν και ποιοι θα οδηγηθούν στη φυλακή ανακοινώνει εντός της ημέρας το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας .

Οι δικαστές πριν λίγο διέκοψαν προκειμένου να διασκεφθούν για τις ποινές αφού προηγουμένως άκουσαν την πρόταση της Εισαγγελέως και τους υπερασπιστές των κατηγορουμένων .