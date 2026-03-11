Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή θα οδηγηθούν πρώην βουλευτές – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε πέντε από τους 42 κατηγορούμενους
Απέρριψε τα ελαφρυντικά για όλους, πλην πέντε, το δικαστήριο - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή πρώην βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι την απόφαση του Εφετείου
- Τα δημοφιλή φάρμακα αδυνατίσματος προστατεύουν την καρδιά μετά το έμφραγμα
- Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
Απόφαση που οδηγεί στη φυλακή τέσσερις πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είναι αυτή που εξέδωσαν πριν λίγο οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας οι οποίοι απέρριψαν την αναγνώριση ελαφρυντικών για την πλειοψηφία από τους καταδικασθέντες.
Με την κρίσιμη αυτή απόφαση τους οι δικαστές ουσιαστικά βάζουν τέλος στην ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση που είχαν αιτηθεί μέσω των ελαφρυντικών οι κατηγορούμενοι οι οποίοι όλα αυτά χρόνια που μεσολάβησαν από την πρωτόδικη ποινή παραμένουν ελεύθεροι εν αναμονή της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας.
Σε ποιους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Συγκεκριμένα οι δικαστές κατά πλειοψηφία αποφάσισαν να χορηγήσουν το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη σε πέντε μόνο κατηγορουμένους και συγκεκριμένα στους Αντώνη Γρέγο, Αριστοδήμο Δασκαλάκη ,Μάρκο Ευγενικό, Δημήτρη Κουκούτση και Θωμά Μαρία.
Αμέσως μετά η εισαγγελέας εισηγήθηκε να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι με τις πρωτόδικες ποινές, πλην των πέντε για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό και εισηγήθηκε διαφορετική ποινική μεταχείριση και χαμηλότερες ποινές σε σχέση με τον πρώτο βαθμό .
Σε λίγη ώρα αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για την ποινική μεταχείριση ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων.
Τις τελικές ποινές για τους 42 καταδικασθέντες από τις οποίες θα κριθεί και η μεταχείριση τους καθώς και αν και ποιοι θα οδηγηθούν στη φυλακή ανακοινώνει εντός της ημέρας το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας .
- Γερμανία: Αποδεσμεύει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
- Eκθεση σε φυτοφάρμακο δείχνει να επηρεάζει την υγεία για 20 γενιές
- Eurovision 2026: Αυτό είναι το video clip του Ferto με τον Akyla
- Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
- Τι είπε ο Μπαρτζώκας για το παιχνίδι με τη Μονακό και τα… κιλά του Τζόσεφ
- Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
- Αλλάζουν όλα στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη
- Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις