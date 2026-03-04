Σε χειροκροτήματα ξέσπασαν οι συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστικό μέγαρο μόλις έγινε γνωστή η ιστορική απόφαση του Εφετείου, το οποίο έκρινε τελεσίδικα ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Για μια ιστορική ημέρα για τη Δικαιοσύνη και το αντιφασιστικό κίνημα έκαναν λόγο οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής. «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας. Και ο τόπος μας δεν χωράει ούτε τους φασίστες ούτε τη φασιστική βία. Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα και η δικαστική εξουσία απέδωσε δικαιοσύνη», δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Κώστας Παπαδάκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ποινική αποδοκιμασία των ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης είναι πλέον τελεσίδικη και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι ποινές. «Ένας μεγάλος αγώνας 11 χρόνων φτάνει στο τέλος του» τόνισε.

«Η ιστορία δεν τελειώνει – Μας καλεί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης

«Η πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής έγραψε ιστορία και περνάει στην ιστορία. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις γενιές που πολέμησαν τον ναζισμό σε αυτό τον τόπο, με σεβασμό στις ηρωικές μορφές των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την 1.5.1944 στην Καισαριανή, με τιμή στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, τους εξορισθέντες και τους φυλακισθέντες και σε όλους όσους πάλεψαν ενάντια στη φασιστική βία και το παρακράτος όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, παραδίδουμε τον απολογισμό μας ‘τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι’» σημείωσε ο κ. Παπαδάκης.

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα»

Ο κ. Παπαδάκης σημείωσε στη συνέχεια ότι η ιστορία δεν τελειώνει. «Μας καλεί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα: Για να υπερασπιστούμε τα θύματα της Χρυσής Αυγής και εκείνους που έδωσαν τη μάχη για την αποκάλυψη του εγκληματικού της χαρακτήρα. Κάτω τα χέρια από τον Τζαβέντ Ασλάμ.

»Για να υπερασπιστούμε το παρατηρητήριο της δίκης Jail Golden Watch, που απειλείται με ποινική δίωξη ύστερα από μήνυση συνηγόρων των ναζιστών και να απαιτήσουμε την κατάργηση κάθε φραγμού στη δημοσιότητα της δίκης και του δικαιώματος ενημέρωσης.

»Για αποζημίωση στα θύματα της Χρυσής Αυγής και στις οικογένειές τους με νόμο της Βουλής σήμερα.

»Για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα των ναυαγίων της Πύλου και της Χίου.

»Για δικαιοσύνη για τα Τέμπη και για όλα τα κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τη Βιολάντα, τα ρατσιστικά εγκλήματα, τα αστυνομικά εγκλήματα, τους θανάτους κρατουμένων σε αστυνομικά τμήματα.

»Μας καλεί τέλος στον αγώνα ενάντια σε εκείνες τις πολιτικές της ταξικής εκμετάλλευσης, της οικονομικοκοινωνικής εξαθλίωσης, της περιβαλλοντικής καταστροφής, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της κρατικής καταστολής, που ενθαρρύνουν τον φασισμό και την ακροδεξιά και οπλίζουν τα χέρια των νέων ταγμάτων εφόδου».