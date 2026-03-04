«Είναι μία ιστορική μέρα μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία της χώρας μας» δήλωσε η Μάγδα Φύσσα, μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας που επικύρωσε το Πενταμελές Εφετείο κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Η Μάγδα Φύσσα έφτασε το πρωί στα Δικαστήρια κρατώντας στα χέρια της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, όλους όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα 11,5 χρόνια μέσα σε μία δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα» συνέχισε η ίδια και πρόσθεσε: «Σήμερα καταδικάστηκαν τελεσίδικα, είναι εγκληματική οργάνωση, και για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση».

Η Μάγδα Φύσσα, που έφτασε κρατώντας στα χέρια της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, η οικογένεια και οι φίλοι του δολοφονημένου Παύλου ήταν στο δικαστήριο από το πρωί περιμένοντας την απόφαση της Δικαιοσύνης.

Χρυσή Αυγή: Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι

Να σημειωθεί ότι οι δικαστές έπειτα από πολυετή διαδικασία κήρυξαν ενόχους τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, κατά περίπτωση για ένταξη συμμετοχή και Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, ακολουθώντας την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας Κυριακής Στεφανάτου έκριναν ενόχους και τους 42 κατηγορουμένους – όπως και πρωτόδικα – εκτός από την εγκληματική οργάνωση, επίσης κατά περίπτωση για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών.

Η τελεσίδικη αυτή απόφαση ανακοινώθηκε μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη από κόσμο ενώ είχε συγκεντρωθεί κόσμος από νωρίς έξω από το Εφετείο της Αθήνας, όπου είχαν ληφθεί ενόψει της έκδοσης της απόφασης αυξημένα μέτρα ασφαλείας Ενδεικτικά μόνο κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είχαν παραταχθεί τουλάχιστον δέκα κλούβες της Αστυνομίας.