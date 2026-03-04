newspaper
ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική 04 Μαρτίου 2026, 11:03

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά και την απόφαση του Εφετείου ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Σύνταξη
Spotlight

«Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μετά και την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

«Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ομόφωνα επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελεσίδικα πως η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση.

Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα.

Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες.

Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα.

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»
Πολιτική 01.03.26

Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Υπέρ των λύσεων που προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να μην εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές
Πολιτική 04.03.26

Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές

Όπως τόνισε στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ Του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας οι δηλώσεις «για τις ένοπλες δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών
ΣΥΡΙΖΑ 04.03.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

«Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου ακολουθώντας ως ουρά του Νετανιάχου και του Τραμπ;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου

Σύνταξη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων» είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Media 04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο
Πολιτική 04.03.26

Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Τι είπε για την Κύπρο

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
