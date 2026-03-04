ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μετά και την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ομόφωνα επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελεσίδικα πως η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση.

Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα.

Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες.

Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα.