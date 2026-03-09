newspaper
09.03.2026
Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
Χρυσή Αυγή: Να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά – Η πρόταση της εισαγγελέως
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026

Χρυσή Αυγή: Να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά – Η πρόταση της εισαγγελέως

Η δίκη για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση για τα ελαφρυντικά

Μίνα Μουστάκα
ΕπιμέλειαΜίνα Μουστάκα
Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων που ζήτησαν οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής εισηγήθηκε στο Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου.

Η πρόταση της Εισαγγελέως δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Έτσι σε περίπτωση που η πρόταση της γίνει δεκτή, μπορεί να οδηγήσει σε επικύρωση των πρωτόδικων ποινών ενώ όπως εκτιμάται θα επιφέρει και αλλαγές στο status για καταδικασθέντες πρώην βουλευτές, οι οποίοι σε προηγούμενα δικονομικά στάδια δεν είχαν οδηγηθεί στη φυλακή.

Κάτι τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα πέντε πρώην βουλευτές, υπό την αναγκαία βεβαίως προϋπόθεση ότι θα επικυρωθεί η καταδίκη της 5 ετούς κάθειρξης που τους έχει επιβληθεί σε πρώτο βαθμό για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, να πρέπει να εκτίσουν την επιβληθείσα ποινή.

Και υπό αυτό το πρίσμα τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη κατηγορία των καταδικασθέντων η απόφαση του δικαστηρίου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η διατύπωση της εισαγγελικής πρότασης προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης όσο και του πρώην βουλευτή Ιωάννη Λαγού, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός παρών στο εδώλιο και στη σημερινή διαδικασία.

Χρυσή Αυγή

Στην αγόρευση της η εισαγγελέας, η οποία επικαλέστηκε και πλήθος αποφάσεων του Αρείου Πάγου μεταξύ άλλων ανέφερε:

Σύννομος βίος

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου η εισαγγελέα έκανε λόγο για ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά επισημαίνοντας ότι το έγκλημα τους δεν ήταν η εξαίρεση.

Και πρόσθεσε πως τέλεσαν εγκλήματα κατά της ζωής με ρατσιστικό κίνητρο, υπογραμμίζοντας σε μια αποστροφή της πρότασης της ότι η συμπεριφορά τους απαιτεί θρασύτητα.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη:

Η επικαλούμενη καλή συμπεριφορά υποκριτική με την ελπίδα αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Μόνο η συμμόρφωση τους στη φυλακή, τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού. Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι όλοι τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή και επιχείρησαν να συσκοτίσουν την υπόθεση .

Για την απόρριψη ελαφρυντικού μη εύλογης διάρκειας της δίκης:

Το χαρακτήρισε αόριστο γιατί δεν επικαλούνται για τη θεμελίωση του συγκεκριμένα παραστατικά

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού των μην ταπεινών αιτιών είπε ότι είναι αόριστο

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού ειλικρινούς μεταμέλειας: Ανέφερε ότι μόνο φραστική ήταν η μετάνοια όσων την διεκδικούν

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας : Όσοι το επικαλέστηκαν τόνισε ότι δεν ήταν νεανική επιπολαιότητα.

Για την απόρριψη του τεκμηρίου της αθωότητας: Οι δηλώσεις που επικαλέστηκαν δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία .

Και κατέληξε ότι το γεγονός ότι έχουν αποφυλακιστεί, οφείλεται σε ευεργετικές διατάξεις του ποινικού νομοθέτη.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να δευτερολογήσουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων πριν οι δικαστές εκδώσουν την απόφαση τους από την οποία εν πολλοίς εξαρτάται η ποινική μεταχείριση των 42 κατηγορουμένων.

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ελλάδα 08.03.26

«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Στο σπίτι του γιατρού βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος

Σύνταξη
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
