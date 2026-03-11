«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Εμφανώς συγκινημένη υποδέχθηκε την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου που δολοφονήθηκε πριν από 13 χρόνια.

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του. Ακολούθως η εμβληματική μητέρα τόνισε με συγκίνηση στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο ότι «Παύλο τα καταφέραμε. Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Τους ξεφτίλισες».

Πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια πως «τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη αλλά λίγο πιο ανακουφισμένη, ανάλαφρη. Ευχαριστώ όλες και όλους που δώσαμε αυτό τον αγώνα. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι. Παύλο νικήσαμε. Τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου. Ούτε σπιθαμή γης σε κανένα φασίστα, ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω».

Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια

Υπενθυμίζεται πως τη φυλάκιση της πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια και τριών ακόμα κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση σηματοδοτεί η ομόφωνη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας για την εμβληματική αυτή υπόθεση που πριν λίγα λεπτά πέρασε στην ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης.

Τρεις ακόμα κατηγορούμενοι, ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, και οι καταδικασμένοι ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννη Λαγός παραμένουν στη φυλακή με βάση την πρωτόδικη ποινή.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστές στους υπόλοιπους κατηγορουμένους που κινδύνευαν να πάνε για πρώτη φορά η να επιστρέψουν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη. Συνολικά, με βάση τη σημερινή απόφαση 11 καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι με μετατροπή της ποινής ενώ οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους και είναι ελεύθεροι.