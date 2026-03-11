Χρυσό σουαρέ, μόνο για γυναίκες: Μετά το φιάσκο με το Netflix, η Μέγκαν χρεώνει 1700 λίρες για selfie και manifestation – Η νέα Γκουίνεθ;

Η Μέγκαν Μαρκλ, λίγα 24ωρα μετά το πολύκροτο διαζύγιο της με το Netflix (o κολοσσός του streaming έκοψε το ρευστό για τη μπράντα της As Ever μετά το φινάλε της τηλεοπτικής τους συνεργασίας, Με Αγάπη Μέγκαν) θέλει να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της Αυστραλίας, αυτή τη φορά όχι ως μέλος της βασιλικής οικογένειας σε επίσημη περιοδεία που έτσι και αλλιώς δεν είναι, αλλά ως η κεντρική ομιλήτρια ενός αποκλειστικού και πολυτελούς τριημέρου μόνο για γυναίκες στο Σίδνεϊ.

Με φόντο τον ωκεανό και με μια ατζέντα που περιλαμβάνει από γιόγκα μέχρι ασκήσεις «εκδήλωσης επιθυμιών», η Δούκισσα του Σάσεξ επιστρέφει στην ήπειρο που την υποδέχτηκε θερμά το 2018, διεκδικώντας ξανά τον ρόλο της ως παγκόσμιο σύμβολο γυναικείας ενδυνάμωσης.

Με κόστος που αγγίζει τις 1.700 λίρες για τους προνομιούχους VIP προσκεκλημένους, το Meg-stock υπόσχεται μια σπάνια ευκαιρία εγγύτητας με τη Μέγκαν Μαρκλ, περιλαμβάνοντας από ομαδικές φωτογραφίες μέχρι ένα λαμπερό γκαλά.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τη Δούκισσα, καθώς η επιχειρηματική της δραστηριότητα αναπροσαρμόζεται μετά τη λήξη της συνεργασίας του brand της με τον κολοσσό του Netflix.

Η Μέγκαν Μαρκλ περπατάει στα χνάρια της Γκουίνεθ Πάλτροου σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη «σύνδεση, την ανάπτυξη και την αποθέωση της γυναικείας φύσης»

Η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο ενός ιδιαίτερου τριημέρου στο Σίδνεϊ, το οποίο χαρακτηρίζεται ήδη ως το απόλυτο «weekend για κορίτσια».

Η εκδήλωση, από τις 17 έως τις 19 Απριλίου, θα φιλοξενηθεί στο πολυτελές ξενοδοχείο InterContinental Sydney Coogee Beach και αναμένεται να προσελκύσει έως και 300 γυναίκες.

Η Μέγκαν θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία σε ένα επίσημο δείπνο γκαλά, ενώ η επίσκεψή της στην Αυστραλία θα γίνει στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ταξιδιού με τον Δούκα του Σάσεξ, Πρίγκιπα Χάρι, για φιλανθρωπικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η διοργανώτρια της εκδήλωσης και οικοδέσποινα του podcast Her Best Life, Τζέμα Ο’Νιλ, αποκάλυψε ότι η ίδια η Μέγκαν ήταν εκείνη που την προσέγγισε μέσω κοινού γνωστού.

H Mέγκαν πρέπει να βρει δημόσιο ρόλο μετά την κοστοβόρα αποεπένδυση του Netflix. Φήμες θέλουν και τους δύο δυσαρεστημένους από τη συνεργασία με το Netflix να βρίσκει τη μπράντα της ένα αποτυχημένο εγχείρημα και τη Μέγκαν δυσαρεστημένη με την «υπερβολική προσοχή» που έδειχνε η πλατφόρμα στo brand της

Η Ο’Νιλ εξομολογήθηκε στους ακροατές της ότι αρχικά δίστασε να αποδεχτεί την πρόταση, νιώθοντας ότι μια τέτοια ευκαιρία ήταν «πολύ μεγάλη» για την ίδια.

Ωστόσο, μετά από παρότρυνση φίλων και ώριμη σκέψη, αποφάσισε να προχωρήσει, τονίζοντας ότι θαυμάζει τον τρόπο με τον οποίο η Δούκισσα έχει διαχειριστεί τις δυσκολίες στη ζωή της, αποδεικνύοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να ορθώσει ξανά το ανάστημά της.

Αν έχεις λεφτά, έχεις γαλήνη

Το πρόγραμμα του τριημέρου είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει χαλάρωση και ανασύνταξη δυνάμεων.

Οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρωινά μαθήματα γιόγκα, συνεδρίες θεραπείας μέσω ήχου, καθώς και ασκήσεις διαλογισμού και manifestation (εκδήλωσης επιθυμιών).

Για όσες επιλέξουν το VIP πακέτο των 1.700 λιρών, η εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις στην πρώτη σειρά κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Μέγκαν, καθώς και τη δυνατότητα για μια ομαδική αναμνηστική φωτογραφία μαζί της.

Το πακέτο καλύπτει τη διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, τα γεύματα και μια βραδιά διασκέδασης με ντίσκο, με όλα τα ποτά συμπεριλαμβανόμενα.

Τι θα γίνει χωρίς το Netflix;

Η ανακοίνωση της εμφάνισης της Μέγκαν στην Αυστραλία έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις πληροφορίες για τη διακοπή της συνεργασίας του lifestyle brand της, As Ever, με το Netflix.

Αναφορές από το Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Δούκισσας με είδη σπιτιού και μαγειρικής δεν ταίριαζε στο προφίλ του συνδρομητικού κολοσσού, ενώ υπήρξαν φήμες για δυσαρέσκεια της Μέγκαν σχετικά με την «υπερβολική προσοχή» που έδειχνε η πλατφόρμα στη brand της.

Η στροφή σε πιο προσωπικές, βιωματικές εκδηλώσεις φαίνεται να αποτελεί μέρος της νέας στρατηγικής των Σάσεξ.

Επιστροφή στις ρίζες της δημοφιλίας τους

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι επιστρέφει στην Αυστραλία μετά το 2018, μια χρονιά ορόσημο για εκείνους, καθώς κατά την τότε περιοδεία τους είχε ανακοινωθεί η πρώτη εγκυμοσύνη της Μέγκαν.

Παρόλο που τα παιδιά τους, ο Πρίγκιπας Άρτσι και η Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, δεν θα τους συνοδεύσουν σε αυτό το ταξίδι, η επίσκεψη θεωρείται υψηλής σημασίας.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ιδιωτικές και επαγγελματικές συναντήσεις, ενισχύοντας την παρουσία τους στην περιοχή του Ειρηνικού.